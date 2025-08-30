Em jogo equilibrado, Cruzeiro derrota o São Paulo pelo Brasileirão

Cruzeiro e São Paulo fizeram um grande jogo pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes entraram no gramado do Mineirão neste sábado (30/8) em partida que terminou 1 x 0 para a Raposa, com gol de falta de Matheus Pereira.

Com o resultado, o Cruzeiro segue na briga pelo título. A equipe mineira subiu, pelo menos de forma momentânea, para a vice-liderança do Brasileirão, com 44 pontos. Já o São Paulo fica na 7ª posição, com 32, e perde a chance de entrar na zona da Libertadores.

Cruzeiro recebeu o São Paulo no Mineirão.

Raposa venceu o Tricolor por 1 x 0.

Matheus Pereira fez o gol da vitória.

Resumo do jogo

Primeiro tempo

A partida iniciou equilibrada. O São Paulo começou mostrando a que veio, quando, aos 6 minutos do primeiro tempo, um chute de Rodriguinho passou próximo à trave defendida por Cássio. Em seguida, Luciano e Sabino também assustaram o adversário.

Os donos da casa responderam com o que poderia ter sido um belo gol. Aos 30 minutos da primeira etapa, Wanderson tentou surpreender o goleiro Rafael, do São Paulo, em um cruzamento que iria direto para o gol.

Pouco depois, foi a vez de William chutar de fora da área, para mais uma defesa de Rafael, no canto esquerdo. Aos 44, o São Paulo teve outra boa chance. Ferreirinha invadiu a área e tocou para Patryck, que chutou por cima do gol.

Segundo tempo

A partida se manteve quente. No primeiro minuto da segunda etapa, após bate e rebate, Rodriguinho, do São Paulo, chutou, passando perto do gol defendido por Cássio. Aos 10, foi a vez de o Cruzeiro atacar. Em cruzamento de William, Matheus Pereira cabeceou para grande defesa de Rafael.

Aos 18 minutos, enfim, o goleiro do Tricolor foi batido. Matheus Pereira cobrou falta, a bola bateu no zagueiro Alan Franco, que estava na barreira, e enganou Rafael: 1 x 0 Cruzeiro.

Os goleiros continuaram operando milagres. Aos 23, Gabigol, em jogada de contra-ataque, recebeu e finalizou cruzado, para defesa de Rafael. Aos 36, o São Paulo cobrou escanteio para a área. Ferraresi cabeceou, mas Cássio defendeu.

Aos 45, outra grande defesa de Cássio. Cédric Soares cruzou na área para Rodriguinho cabecear forte. O goleiro cruzeirense defendeu o lance para dar números finais à partida. Vitória da Raposa por 1 x 0.