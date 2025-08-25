Em meio a cooptação do tráfico, prisões de indígenas disparam no AM

O crime organizado tem cooptado indígenas para trabalhar no tráfico de drogas e outras modalidades ilegais no norte do Brasil. Como consequência, o número de prisões entre essa parcela da população no Amazonas quadruplicou entre 2018 e 2023, passando de 24 para 105, segundo os dados mais recentes do Tribunal de Justiça amazonense (TJAM).
Além dos indivíduos detidos, outros dados trazem indícios de cooptação de povos originários pelo crime. Segundo o relatório publicado em abril de 2024 pelo TJAM, havia naquela ocasião 204 indígenas condenados ou réus no sistema judiciário estadual. Entre eles, 98 (47,8%) relatavam ter problemas com álcool e drogas.
São mais de 60 comunidades indígenas somente no Vale do Javari, sendo aproximadamente 250 em toda a região do Alto Solimões, com 96 mil quilômetros quadrados, área equivalente ao território de Portugal.
Entre policiais da região, há relatos de indígenas que foram capturados no Brasil e escravizados por plantadores de coca no lado peruano da fronteira. Atualmente, além da região de Sacambu, nas proximidades de Atalaia do Norte, o tráfico tem mantido plantações de coca em locais como Caballococha e Bellavista.
Relatórios de inteligência das forças de segurança apontam que a cocaína escoada pelo Rio Solimões vem, principalmente, do Peru. Além de serem escravizados, indígenas e ribeirinhos também são cooptados pelo crime organizado para realizar o transporte de drogas e outros produtos ilícitos, seja por meio de embarcações ou em longas caminhadas no meio da mata.
Um amplo relatório produzido pelo Centro de Estudos sobre Drogas e Desenvolvimento Social Comunitário (Cdesc), cita o levantamento realizado pelo TJAM e aponta problemas na região de Tabatinga, onde há, inclusive, celas especiais para indígenas.
51 imagensFechar modal.1 de 51
Pichações em área de atuação do Comando Vermelho, em Letícia, na Colômbia
William Cardoso/Metrópoles2 de 51
PM pilotando barco no Rio Solimões, em Tabatinga (AM)
William Cardoso/Metrópoles3 de 51
Indígena ferido por ferrão de arraia em Atalaia do Norte (AM)
William Cardoso/Metrópoles4 de 51
Barco cruza o Rio Javari, no Amazonas
William Cardoso/Metrópoles5 de 51
Militares em Benjamin Constant (AM), no Rio Javari
William Cardoso/Metrópoles6 de 51
Embarcação no Rio Javari, no Amazonas
William Cardoso/Metrópoles7 de 51
Fachada de igreja em Atalaia do Norte, no Amazonas
William Cardoso/Metrópoles8 de 51
Porto de Benjamin Constant, no Amazonas
William Cardoso/Metrópoles9 de 51
Embarcação em rio da Amazônia
William Cardoso/Metrópoles10 de 51
Porto de Benjamin Constant, no Amazonas
William Cardoso/Metrópoles11 de 51
Embarcação no Rio Javari, em Benjamin Constant
William Cardoso/Metrópoles12 de 51
Porto de Benjamin Constant, no Amazonas
William Cardoso/Metrópoles13 de 51
Embarcação em rio amazônico
William Cardoso/Metrópoles14 de 51
Imagem mostra embarcação em Tabatinga (AM)
William Cardoso/Metrópoles15 de 51
Embarcação no Rio Javari
William Cardoso/Metrópoles16 de 51
Serraria na margem peruana do Rio Javari
William Cardoso/Metrópoles17 de 51
orto de Benjamin Constant, no Amazonas
William Cardoso/Metrópoles18 de 51
Porto de Benjamin Constant, no Amazonas
William Cardoso/Metrópoles19 de 51
Barco no Rio Javari, no Amazonas
William Cardoso/Metrópoles20 de 51
Barco ambulância no Rio Javari, no Amazonas
William Cardoso/Metrópoles21 de 51
Tenente-coronel Castro Alves, em embarcação no Rio Javari
William Cardoso/Metrópoles22 de 51
Pistola de policial no Rio Javari, no Amazonas
William Cardoso/Metrópoles23 de 51
Arco-íris sobre o Rio Javari, em Atalaia do Norte
William Cardoso/Metrópoles24 de 51
Embarcação no Rio Javari, em Atalaia do Norte (AM)
William Cardoso/Metrópoles25 de 51
Índigena sendo socorrido em Atalaia do Norte (AM)
William Cardoso/Metrópoles26 de 51
Rua do porto em Atalaia do Norte (AM)
William Cardoso/Metrópoles27 de 51
Pescador mostra piranha no mercado municipal, em Atalaia do Norte (AM)
William Cardoso/Metrópoles28 de 51
Quadro de distâncias e tempo de viagem em barco rápido na Prefeitura de Atalaia do Norte (AM)
William Cardoso/Metrópoles29 de 51
Garrafas com gasolina à venda, em Atalaia do Norte (AM)
William Cardoso/Metrópoles30 de 51
Barco da PM no Rio Javari, no Amazonas
William Cardoso/Metrópoles31 de 51
Cemitério em Atalaia do Norte (AM)
William Cardoso/Metrópoles32 de 51
Esculturas de peixes em Atalaia do Norte, no Amazonas
William Cardoso/Metrópoles33 de 51
Letreiro em Atalaia do Norte, no Amazonas
William Cardoso/Metrópoles34 de 51
Garrafas com gasolina à venda, em Atalaia do Norte (AM)
William Cardoso/Metrópoles35 de 51
Família em moto em Atalaia do Norte (AM)
William Cardoso/Metrópoles36 de 51
Casa de apostas em Atalaia do Norte (AM)
William Cardoso/Metrópoles37 de 51
Tuc-tuc em Letícia, na Colômbia
William Cardoso/Metrópoles38 de 51
Fronteira entre Brasil e Colômbia
William Cardoso/Metrópoles39 de 51
Fronteira entre Brasil e Colômbia
William Cardoso/Metrópoles40 de 51
Pichações em área de atuação do Comando Vermelho, em Letícia, na Colômbia
William Cardoso/Metrópoles41 de 51
Policial colombiano diante de porto em Letícia, na Colômbia, com vista para a ilha de Santa Rosa, no Peru
William Cardoso/Metrópoles42 de 51
Pichações em área de atuação do Comando Vermelho, em Letícia, na Colômbia
William Cardoso/Metrópoles43 de 51
Fronteira entre Tabatinga (BRA) e Letícia (COL)
William Cardoso/Metrópoles44 de 51
Policiais militares e cães farejadores em Tabatinga (AM)
William Cardoso/Metrópoles45 de 51
Presídio em Tabatinga, no Amazonas
William Cardoso/Metrópoles46 de 51
Divisa entre Tabatinga (BRA) e Letícia (COL)
William Cardoso/Metrópoles47 de 51
Humberto Freire, da PF, em Manaus
William Cardoso/Metrópoles48 de 51
Teatro Amazonas, em Manaus
William Cardoso/Metrópoles49 de 51
Mario Sarrubo
William Cardoso/Metrópoles50 de 51
Porto em Manaus, no Amazonas
William Cardoso/Metrópoles51 de 51
Pichação do Comando Vermelho em Manaus, no Amazonas
William Cardoso/Metrópoles
Pagamento em pasta base
Secretária Nacional de Políticas sobre Drogas (Senad), Marta Machado disse durante o Encontro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) realizado neste mês, em Manaus, que tem notado o avanço do narcotráfico em território indígena.
“Tem tido efeito de aliciamento de indivíduos indígenas para trabalhar para o crime, para caminhar na floresta carregando a droga, gerando uma série de impactos nas comunidades. Desde o aumento do uso [de entorpercentes], inclusive alguns desses indígenas acabam sendo pagos em pasta base [de cocaína] e distribuem, chegando às comunidades e gerando impacto”, afirmou.
Leia também
-
Brasil apreende só 3% da droga que entra no país via Rota do Solimões
-
Fronteira dominada pelo tráfico no AM tem menos PMs do que na Paulista
-
“À noite, rios são terra sem lei”, diz pesquisador sobre Amazônia
Segundo a secretária, ao serem encarcerados, indígenas têm uma série de direitos que não são respeitados, como o de ter intérpretes. Também cita dificuldades nos presídios, como de alimentação adequada aos seus costumes. Segundo o levantamento do TJAM, 8,8% dos indígenas abordados não falavam português.
O próprio relatório do TJAM faz ponderações, entretanto, apontando que mesmo aqueles que falam português podem não ter a completa compreensão do processo legal.
Segundo a representante do Senad, Tabatinga é uma região prioritária para a secretaria. “A gente tem trabalhado ali com um projeto piloto de desenvolvimento sustentável. A gente está levando políticas de prevenção, Pronasci juventude, para jovens em situação de risco”, afirma.
Marta afirma também que o Pronasci desenvolvido na Amazônia é diferente daquele implementado nas grandes cidades. Na região de floresta, não se tem tantas oportunidades como nos principais centros do país, como vagas de trabalho e educação. Então é necessário criá-las, primeiro.
Secretário de Segurança Pública, Marcus Vinícius de Almeida diz que sua pasta também tem notado a cooptação de indígenas na região de Atalaia do Norte. “Temos relatos de inteligência de cooptação e mesmo de tribos escravizadas para poder atender essa demanda do tráfico de drogas, seja na produção ou mesmo carregando essa droga. Precisa dessa atenção especial na questão do Javari”, disse, durante o encontro do FBSP.
Além do tráfico de drogas, indígenas são cooptados para uma série de atividades criminais, como desmatamento, pesca ilegal e garimpo.