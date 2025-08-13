Em meio à polêmica com Hytalo Santos, Felca vira réu por outro vídeo

A coluna Fábia Oliveira descobriu que, enquanto seu nome repercute na internet após um vídeo de denúncia contra Hytalo Santos, Felca vive uma outra polêmica pessoal envolvendo vídeo, dessa vez, de um chá revelação. O youtuber foi processado em julho e, ao seu lado, está Cela Lopes, outra influencer.

O que aconteceu?

Felca e Cela Lopes foram acionados judicialmente por Walisson Rodrigues e Karolayne Dias. O casal decidiu mover o processo após um vídeo pessoal ser exibido em uma live realizada pelas personalidades da internet.

A live intitulada “o chá de revelação de pobre” contou com um vídeo do chá realizado pelo casal, quando Karolayne ainda estava grávida. O casal acusa os youtubers de exibirem um vídeo particular sem autorização. Walisson e Karolayne disseram que os réus não só reproduziram material de cunho íntimo, como teceram comentários ofensivos e de zombaria sobre o evento. A dupla teria sido chamada de “pobre” durante a gravação.

No vídeo, Cela teria dito que a família dos autores é “fubanga” e que o filho do casal seria um “coitado”. Os dois revelaram ter registrado um boletim de ocorrência após o episódio para apurar possíveis crimes de injúria e difamação.

Os autores sustentam, ainda, que os comentários dos influenciadores desencadeou memes e mensagens vexatórias, bem como angústia e abalo emocional. Os efeitos da live teriam afetados a dupla, o menor e a outra filha do casal.

Pedidos à Justiça

Walisson Rodrigues e Karolayne Dias pediram uma liminar para obrigar Felca e Cela Lopes a removerem os conteúdos envolvendo sua imagem de todas as redes sociais.

Solicitaram também uma indenização por danos morais de R$ 151,8 mil, montante referente a 100 salários-mínimos, sendo 25 salários destinados para cada uma das partes: os genitores e seus dois filhos.

Para piorar a situação, Walisson e Karolayne pediram que o Ministério Público seja oficiado para instruir um processo criminal pelos delitos de calúnia e difamação. O pleito em relação ao MP foi indeferido.