Em meio a rumores, mãe de Zé Felipe quebra silêncio sobre Ana Castela

Os rumores de um possível romance entre Zé Felipe e Ana Castela ganharam força nas últimas semanas. Em meio à polêmica, Poliana Rocha, mãe do cantor e esposa de Leonardo, chamou atenção ao seguir a boiadeira no Instagram. O gesto repercutiu nas redes sociais e Poliana explicou em um comentário que não conhece a cantora.
“Não a conheço”, comentou Poiliana em uma publicação.
Zé Felipe e a mãe, Poliana Rocha
Ze Felipe e Ana Castela
Zé Felipe e Ana Castela.
Ana Castela e Zé Felipe
Os dois cantores foram vistos juntos no fim de julho, durante viagem aos Estados Unidos, quando passearam pelos parques da Disney. Após o encontro no exterior, as especulações aumentaram. Apesar disso, na época, ambos negaram qualquer envolvimento amoroso.
No último domingo (17/8), os dois dividiram o palco em Buritama, no interior de São Paulo, enquanto o público pedia um beijo. Para chegar na cidade onde aconteceu a apresentação, Ana ainda pegou carona no jatinho do cantor, segundo revelou o jornalista Léo Dias.
Vale lembrar que Virginia Fonseca e Zé Felipe anunciaram a separação em maio deste ano. Já Ana Castela terminou o namoro com Gustavo Mioto em dezembro de 2024.