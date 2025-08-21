20/08/2025
Universo POP
Casa ocean: mansão de Oruam é colocada à venda por R$ 40 milhões
Bia Miranda: “isso é lixo, a gente arca com a responsabilidade”
Influencer que fez sexo com 583 homens em 6h revela reação do noivo
Influenciadora relata momento chocante ao encontrar verme vivo em fralda do filho bebê; VEJA
Isa Scherer e marido vão parar no hospital após festa de Marquezine
The voice Brasil 2025: Disney+ e SBT anunciam Tiago Leifert e novos técnicos
Vídeo mostra Gato Preto e Bia Miranda fugindo após acidente com Porsche
Justiça autoriza que influenciador Hytalo Santos dê entrevista à tv Record
Pastor volta a ser flagrado de calcinha e peruca em Goiânia
Jornalista Márcia Dantas relata decepção ao conhecer Xuxa

Em meio a rumores, mãe de Zé Felipe quebra silêncio sobre Ana Castela

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail
em-meio-a-rumores,-mae-de-ze-felipe-quebra-silencio-sobre-ana-castela

Os rumores de um possível romance entre Zé Felipe e Ana Castela ganharam força nas últimas semanas. Em meio à polêmica, Poliana Rocha, mãe do cantor e esposa de Leonardo, chamou atenção ao seguir a boiadeira no Instagram. O gesto repercutiu nas redes sociais e Poliana explicou em um comentário que não conhece a cantora.

“Não a conheço”, comentou Poiliana em uma publicação.
4 imagensZe Felipe e Ana CastelaZé Felipe e Ana Castela.Ana Castela e Zé FelipeFechar modal.1 de 4

Zé Felipe e a mãe, Poliana Rocha

Reprodução2 de 4

Ze Felipe e Ana Castela

3 de 4

Zé Felipe e Ana Castela.

Reprodução/Internet.4 de 4

Ana Castela e Zé Felipe

Reprodução

Os dois cantores foram vistos juntos no fim de julho, durante viagem aos Estados Unidos, quando passearam pelos parques da Disney. Após o encontro no exterior, as especulações aumentaram. Apesar disso, na época, ambos negaram qualquer envolvimento amoroso.

Leia também

No último domingo (17/8), os dois dividiram o palco em Buritama, no interior de São Paulo, enquanto o público pedia um beijo. Para chegar na cidade onde aconteceu a apresentação, Ana ainda pegou carona no jatinho do cantor, segundo revelou o jornalista Léo Dias.

Vale lembrar que Virginia Fonseca e Zé Felipe anunciaram a separação em maio deste ano. Já Ana Castela terminou o namoro com Gustavo Mioto em dezembro de 2024.

Veja também:

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.