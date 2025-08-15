Em meio a sanções dos EUA, Lula inaugura fábrica chinesa em São Paulo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) inaugura, nesta sexta-feira (15/8), a fábrica da montadora chinesa GWM, em Iracemápolis, em São Paulo, a 160 km da capital paulista. Esta é a nona vez que o petista visita o estado neste ano. A inauguração da fábrica da GWM está marcada para as 16h e contará com a presença do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin (PSB).
Embora esteja prevista há mais de dois anos, a inauguração da fábrica ocorre duas semanas após o início da taxação de 50% sobre produtos brasileiros aplicada pelo governo dos Estados Unidos – uma das razões que tem incomodado o presidente Donald Trump é a aproximação do Brasil com a China e a outros países dos Brics.
As tarifas sobre os produtos brasileiros começaram a valer no dia 6 de agosto. Na quarta-feira (13/8), o governo brasileiro anunciou R$ 30 bilhões em crédito a empresas afetadas pelo tarifaço. Antes disso, na segunda (11), Lula conversou por telefone com o presidente chinês Xi Jin Ping e falou sobre a “cooperação para setores como saúde, petróleo e gás, economia digital e satélites”.
Em novembro do ano passado, o presidente da GWM International, Parker Shi, foi ao Palácio do Planalto convidar Lula para a inauguração da fábrica. Na ocasião, Shi estimou uma produção inicial de 30 a 45 mil veículos por ano, com foco em carros elétricos e híbridos. A empresa foi a primeira habilitada no programa de Mobilidade Verde e Inovação (Mover), criado em dezembro de 2023.
A montadora diz que a nova planta irá gerar 700 novos empregos e promete investir R$ 10 bilhões até 2032 no Brasil, sendo os primeiros R$ 4 bilhões até 2026. Na produção, há perspectiva de uso de 60% de material nacional (pneus, vidros, rodas, bancos e chicotes elétricos) em três anos.
Outra aposta no desenvolvimento do setor automobilístico do governo Lula é a montadora da BYD, em Camaçari, na Bahia. A montadora anunciou R$ 5,5 bilhões em investimentos para a construção das fábrica e é outro exemplo do estreitamento entre o mercado brasileiro e chinês.
Lula em SP
- A primeira viagem de Lula a São Paulo neste ano foi para fazer exames de rotina no Hospital Sírio-Libanês, em 20 de fevereiro.
- Em 27 de fevereiro, o petista voltou ao estado para participar de cerimônia para lançar a obra do túnel Santos-Guarujá.
- O evento no litoral foi a única agenda pública do petista que contou com a presença de Tarcísio de Freitas, em 2025. Uma semana antes, eles já haviam se encontrado em reunião fechada no Palácio do Planalto.
- Em 14 de março, Lula participou da entrega de 789 ambulâncias em Sorocaba.
- Na semana seguinte, o petista voltou a Sorocaba para visitar a fábrica da Toyota.
- Nos dias 7 e 8 de abril, Lula foi ao Centro de Distribuição do Mercado Livre em Cajamar (SP) e participou da abertura do 100º Encontro Internacional da Indústria da Construção (Enic), na capital.
- Em maio, o petista voltou à capital paulista para inaugurar um novo curso de medicina e participou de evento de renovação do patrocínio da Caixa para o centro de treinamento de atletas paraolímpicos.
- Em junho, Lula esteve na Favela do Moinho para anunciar auxílio financeiro às famílias que seriam retiradas do local.
- Lula voltou a São Paulo no fim de julho para anunciar, em Osasco, na região metropolitana, investimentos em periferias.