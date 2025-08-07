7 de agosto de 2025
Em missão na Suécia, Coronel Ulysses representa o Brasil em painel internacional sobre segurança na Amazônia

O deputado federal Coronel Ulysses está em Estocolmo, na Suécia, onde representa o Brasil no painel “Hub de Segurança no Coração da Amazônia”, durante missão internacional que acontece entre os dias 5 e 9 de agosto de 2025.

Convidado pela Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados, Ulysses é o único parlamentar federal do Acre a participar do evento, que reúne líderes políticos, pesquisadores e empresários de vários países para debater o futuro da Amazônia em ações de desenvolvimento sustentável, proteção e segurança.

Durante sua participação no painel, o deputado destacou os desafios enfrentados pela região amazônica no combate ao narcotráfico e ao crime organizado nas fronteiras com o Peru e a Bolívia. O foco da sua fala foi o uso de inovação tecnológica, monitoramento estratégico e inteligência policial como instrumentos fundamentais para proteger a Amazônia e desarticular o narconegócio que ameaça o avanço econômico e a paz social na região.

“Nossa participação nesse painel internacional visa compartilhar nossa experiência com o combate ao narcotráfico na tríplice fronteira e, principalmente, buscar apoio e recursos que nos permitam fortalecer a segurança e enfrentar a violência com mais efetividade”, afirmou o parlamentar.

A agenda oficial faz parte de uma série de encontros técnicos promovidos pela missão internacional, que visa trocar experiências com países de referência em segurança pública e desenvolvimento sustentável. Ulysses defende com firmeza que não há progresso sem segurança, e que proteger a Amazônia é uma responsabilidade que exige ação, tecnologia e cooperação internacional.

O evento acontece na capital sueca e reforça o papel do Brasil — e, sobretudo, do Acre — nas discussões globais sobre o futuro da floresta, das fronteiras e do povo amazônico.

“Segurança e sustentabilidade precisam caminhar juntas. Nenhum investimento se instala em áreas dominadas pelo crime. Só com ordem e proteção poderemos atrair desenvolvimento de verdade para a nossa região”, concluiu.

