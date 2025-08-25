Em nota, prefeitura diz que acidente com van da RBTrans foi causado por falha humana

Uma van do Serviço de Atendimento ao Usuário com Deficiência (SAUD) colidiu com o muro de uma residência na noite do último domingo (24) em Rio Branco. De acordo com uma nota divulgada pela Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTrans), o acidente aconteceu após uma “falha humana”.

O veículo, operado por uma empresa terceirizada, desceu uma ladeira e acabou se chocando. A empresa responsável pelo serviço assumiu a responsabilidade integral pelo ocorrido e se comprometeu a cobrir todos os custos de reparo, tanto da residência danificada quanto da van.

A RBTrans informou que está acompanhando a situação e se colocou à disposição para prestar esclarecimentos adicionais. O serviço SAUD é fundamental para a mobilidade de pessoas com deficiência na capital acreana.

Confira a nota na íntegra:

“A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTrans), esclarece sobre o incidente ocorrido na noite deste domingo (24), envolvendo uma van do Serviço de Atendimento ao Usuário com Deficiência (SAUD), operada por empresa terceirizada.

O veículo desceu uma ladeira após falha humana e colidiu contra o muro de uma residência. A empresa responsável assumiu integralmente a responsabilidade, comprometendo-se a reparar os danos no imóvel e no veículo.

A RBTrans segue acompanhando a situação e permanece à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Rio Branco – AC, 25 de agosto de 2025.