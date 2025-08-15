Em prisão domiciliar, Bolsonaro é filmado na garagem de casa. Vídeo

14/08/2025
O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi filmado, nesta quinta-feira (14/8), enquanto cumpria prisão domiciliar na garagem de casa, no Condomínio Solar de Brasília, no Jardim Botânico (DF). No vídeo, ele aparece ao lado de um de seus seguranças. Esta foi uma das raras aparições dele, desde que a medida foi imposta, em 4 de agosto, pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Assista:

Antes da prisão domiciliar, Bolsonaro já estava submetido a medidas cautelares impostas pelo STF, como a proibição de deixar o país, uso de tornozeleira eletrônica e recolhimento domiciliar noturno (das 19h às 6h), e em período integral nos fins de semana e feriados.

A prisão foi decretada por Moraes, em virtude do descumprimento de cautelar imposta anteriormente. O ex-presidente também estava proibido de utilizar as redes sociais de forma direta ou por intermédio de terceiros, mas acabou violando a regra, ao participar por videochamada da manifestação pró-anistia do dia 3 de agosto. O vídeo do momento foi compartilhado pelo filho nas redes, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

Visita

Ainda nesta quinta-feira, o líder da oposição na Câmara, deputado Zucco (PL-RS), esteve na residência do ex-presidente. A visita foi autorizada por Moraes. Segundo o parlamentar, Bolsonaro apresenta quadro de saúde “debilitado”, em razão de esofagite crônica, condição que provoca refluxo e crises de soluço.

“Fui como amigo e como líder da oposição, para conversar sobre o cenário atual, relatar o trabalho que temos desenvolvido no Congresso em pautas como a anistia, o fim do foro privilegiado e também o processo de impeachment do ministro Alexandre de Moraes no Senado”, disse Zucco após a visita.

Moraes autorizou a saída momentânea de Bolsonaro para realizar exames médicos. O ministro atendeu a pedido da defesa após agravamento de crises de soluços. Os exames médicos devem ser realizados no próximo sábado (16/8), no DF Star, em Brasília. Após a realização dos exames, ele deve apresentar nos autos da ação penal, em até 48 horas, o atestado de comparecimento.

