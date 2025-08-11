Em Sena, jovens saem às pressas de campeonato com medo de perderem emprego; entenda

Denúncias feitas por moradores de Sena Madureira apontam que funcionários de uma empresa terceirizada que presta serviços à prefeitura do município teriam sido ameaçados de perder o emprego caso participassem de um torneio esportivo patrocinado por adversários políticos do atual prefeito, Gherlen Diniz.

O caso teria ocorrido durante a Copa Sonere de Futsal, realizada no último sábado (9), evento ligado ao ex-gestor Mazinho Serafim. Segundo relatos, servidores deixaram as partidas às pressas após receberem recados de que a permanência poderia resultar em demissão.

Um áudio divulgado nas redes sociais mostra a indignação de um morador, tio de uma das trabalhadoras que participavam do campeonato. “Minha sobrinha foi para o jogo e do time dela teve gente que saiu, pois mandaram o recado que se eles continuassem perderiam o emprego. O negócio é sério, isso é uma falta de respeito”, afirmou.

Até o momento, nem a prefeitura de Sena Madureira nem o gestor do município se manifestaram oficialmente sobre as acusações. Os moradores ficaram indignados com a situação, destacando que nunca havia ocorrido isso na cidade.