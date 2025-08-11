12 de agosto de 2025
Universo POP
Vídeo de pastor de calcinha e peruca viraliza e ele diz que fazia investigação
Taylor Swift deixa fãs em polvorosa com anúncio de novo álbum
Mulher engravida de amigo gay após “noite de brincadeira”
Cardiologista diz que chances de Faustão são mínimas e família rebate
Em liberdade, Alexandre Nardini e anna jatobá são vistos fazendo compras juntos
Dono da Ultrafarma e executivo da Fast Shop são presos
Horóscopo do dia: o que os astros revelam para esta terça-feira
Cantora acusa influencer de agressão na gravidez: “Comecei a sangrar”
Listão na tela: confira quem são os participantes do MasterChef Celebridades
Tendência inusitada: jovens usam chupetas para aliviar estresse

Em Sena, jovens saem às pressas de campeonato com medo de perderem emprego; entenda

Pressão política afasta servidores de torneio esportivo em Sena Madureira e gera indignação na comunidade

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Denúncias feitas por moradores de Sena Madureira apontam que funcionários de uma empresa terceirizada que presta serviços à prefeitura do município teriam sido ameaçados de perder o emprego caso participassem de um torneio esportivo patrocinado por adversários políticos do atual prefeito, Gherlen Diniz.

Em Sena, jovens saem às pressas de campeonato com medo de perderem emprego. Foto: Cedida

O caso teria ocorrido durante a Copa Sonere de Futsal, realizada no último sábado (9), evento ligado ao ex-gestor Mazinho Serafim. Segundo relatos, servidores deixaram as partidas às pressas após receberem recados de que a permanência poderia resultar em demissão.

Um áudio divulgado nas redes sociais mostra a indignação de um morador, tio de uma das trabalhadoras que participavam do campeonato. “Minha sobrinha foi para o jogo e do time dela teve gente que saiu, pois mandaram o recado que se eles continuassem perderiam o emprego. O negócio é sério, isso é uma falta de respeito”, afirmou.

Pressão política afasta servidores de torneio esportivo em Sena Madureira e gera indignação na comunidade. Foto: Cedida

Até o momento, nem a prefeitura de Sena Madureira nem o gestor do município se manifestaram oficialmente sobre as acusações. Os moradores ficaram indignados com a situação, destacando que nunca havia ocorrido isso na cidade.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Acre registra mais de 2 mil casos de violência contra a mulher no primeiro semestre de 2025

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.