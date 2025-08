Em Sena Madureira, mais de 100 quilos de drogas já foram apreendidos neste ano pela PM

Um levantamento divulgado nesta semana pelo 8º Batalhão da Polícia Militar revelou que somente nesses primeiros sete meses de 2025 mais de 100 quilos de drogas foram apreendidos na região de Sena Madureira, representando um prejuízo bastante significativo para a criminalidade.

As ocorrências se deram nos bairros, nos ramais e também na BR-364, trechos entre Sena e Rio Branco e Sena e Manoel Urbano. Por sinal, a BR-364 é uma das principais rotas utilizadas pelos traficantes.

A maior apreensão desse ano ocorreu no ramal que dá acesso à comunidade Nova Olinda, Rio Iaco, no começo de julho. Por lá, foram apreendidos 73 quilos de maconha.

Em entrevista franqueada à imprensa, o capitão Fábio Diniz, comandante do 8º BPM, parabenizou o efetivo e disse que as ações continuarão intensas em Sena Madureira. “A gente nota que é um montante bastante expressivo. Representa um dos anos mais produtivos do 8º BPM. Parabenizo todo o nosso efetivo e ratificamos que esse combate ao tráfico de drogas continuará intenso. Além de causar prejuízo aos malfeitores, previne a saúde coletiva da população”, destacou.

Na maioria dos casos, os criminosos foram presos em flagrante e estão presos no presídio Evaristo aguardando segunda ordem.

A PM tem a sua estratégia pronta e também o seu serviço de inteligência. Contudo, segundo o comandante, a comunidade também pode ajudar nesse trabalho fazendo denúncia anônima ao 190.