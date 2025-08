Em SP, UPAs têm protocolos para identificar e acolher vítimas de violência doméstica

A Prefeitura de São Paulo tem qualificado profissionais para atender vítimas de violência doméstica com cada vez mais eficiência. Os protocolos de acolhimento visam garantir segurança e tratamento humanizado, principalmente, para mulheres. O “UPAs em Ação”, do qual a iniciativa faz parte, acontece em 11 Unidades de Pronto Atendimento da capital.

Os profissionais que realizam os atendimentos seguem condutas padronizadas. Eles são orientados e treinados para identificar sinais físicos e comportamentais de violência. As abordagens às possíveis vítimas são, inclusive, realizadas de forma empática e segura. Além disso, os casos são notificados e as pessoas encaminhadas para serviços especializados da rede socioassistencial.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Ação da Prefeitura de SP nas UPAs tem atendimento aprimorado para vítimas de violência doméstica Crédito: Reprodução Instagram @saudeprefsp Ação da Prefeitura de SP nas UPAs tem atendimento aprimorado para vítimas de violência doméstica Crédito: Reprodução spdm.org.br Ação da Prefeitura de SP nas UPAs tem atendimento aprimorado para vítimas de violência doméstica Crédito: Edson Lopes Jr. – Secom Ação da Prefeitura de SP nas UPAs tem atendimento aprimorado para vítimas de violência doméstica Crédito: Pexels Voltar

Próximo

Embora haja uma padronização, cada paciente é atendido de forma adaptada nas UPAs. Isto porque existem protocolos específicos para mulheres, crianças, gestantes e idosos. Luiz Carlos Zamarco, secretário municipal da Saúde, falou do projeto à assessoria de comunicação da prefeitura: “Com essa ação, queremos transformar a linha de frente da urgência em mais uma porta de acolhimento para quem mais precisa. É um avanço fundamental para garantir atendimento digno e seguro às vítimas de violência”.

Estatística nas UPAs

Um indicador baseado no número de notificações mensais de casos de violência doméstica foi criado para avaliar a efetividade do projeto. De acordo com a prefeitura, nas 11 UPAs participantes, a média é de 31 casos por mês. As unidades contempladas são as dos bairros Carrão, City Jaraguá, Jabaquara, Jardim Helena, Mooca, Perus, Pirituba, Sacomã, Tatuapé, Vila Maria e Vila Mariana.

“UPAs em Ação”

O projeto é liderado pela Secretaria Municipal de Saúde e tem apoio de duas instituições renomadas: o Hospital Israelita Albert Einstein e o Institute for Healthcare Improvement (IHI). A iniciativa foi lançada em janeiro deste ano.

O hospital e o instituto, referências em qualidade, segurança e eficiência operacional na saúde, têm papel fundamental no “UPAs em Ação”. O resultado da parceria são atendimentos com manejo clínico aprimorado, jornadas dos pacientes mapeadas e falhas identificadas. Os protocolos também ajudam a evitar desperdícios nas unidades.