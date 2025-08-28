Em visita rápida, Valdemar faz promessa a Bolsonaro sobre 2026

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, fez ao menos duas promessas a Jair Bolsonaro durante uma rápida visita ao ex-presidente na prisão domiciliar, em Brasília, na manhã da quinta-feira (28/8).

Em meio à disputa do Centrão pelo espólio de Bolsonaro, Valdemar contou à coluna ter prometido ao ex-presidente que aceitará o candidato a presidente e a vice que o ex-mandatário indicar para 2026.

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, em manifestação convocada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro em Copacabana

Valdemar Costa Neto, presidente do PL, deve voltar às urnas em 2026

Alexandre de Moraes, do STF, autorizou contato entre os dois em decisão dessa terça-feira (11/3)

“Falei para ele: fica tranquilo, que o candidato a presidente e a vice que você indicar, vamos aceitar. Ele respondeu: tenho certeza disso, Valdemar. Você nunca faltou para ninguém com sua palavra”, relatou o presidente do PL.

Valdemar contou também ter prometido a Bolsonaro continuar trabalhando junto ao STF para evitar a condenação dele no âmbito do inquérito do golpe, cujo julgamento final começa na terça-feira (2/9).

“O Judiciário tem que analisar acima do poder que eles têm. Eles têm que ver com outra visão. Porque o (Donald) Trump falou o nome do Bolsonaro cinco vezes seguidas, em dias alternados. Ele (Bolsonaro) tem apoio do povo. E golpe não existiu. Eram 20 pé de chinelo. Exageraram, sim? Tem que meter cana neles. Mas golpe é com metralhadora, fuzil”, afirmou o cacique.

O presidente do PL disse que pretende procurar os ministros Gilmar Mendes, atual decano do STF, e até Alexandre de Moraes, caso o relator do inquérito contra Bolsonaro tope recebê-lo.

Valdemar entrega pesquisas para Bolsonaro “se distrair”

Valdemar contou ainda ter entregado pesquisas detalhadas sobre os cenários eleitorais nos estados em 2026, para o ex-presidente “se distrair” na prisão domiciliar, lendo os levantamentos.

O presidente do PL relatou que, durante a visita, Bolsonaro reforçou que seu filho Carlos Bolsonaro (PL), atual vereador pelo Rio de Janeiro, será candidato ao Senado por Santa Catarina.

Valdemar disse ainda que Bolsonaro estava bem e sem soluço. Embora tivesse das 10h às 18h para estar com o ex-presidente, o cacique ficou apenas 1h30, porque tinha compromissos em São Paulo.