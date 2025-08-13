13 de agosto de 2025
Universo POP
Jurados do MasterChef provam morango do amor pela primeira vez: ‘Porcaria’
Novo vídeo mostra pastor de calcinha e peruca dias antes de flagra que viralizou
Oscar Magrini ironiza e diz que ‘O Rei do Gado’ seria gay hoje
Shrek 5 ganha nova data de estreia após adiamento
TJSP pede bloqueio de R$ 111 mil de Frota e só encontra R$ 0,90
Diarreia de atriz faz voo ser cancelado por insalubridade
Dono da Ultrafarma, preso por corrupção, se casou na Tailândia em 2024
Em meio à polêmica com Hytalo Santos, Felca vira réu por outro vídeo
Novo vídeo mostra detalhes da ação do pastor de calcinha
Dono da Ultrafarma confessou crime e fez acordo milionário dias antes de ser preso

Em votação simbólica, Edson Fachin é eleito presidente do STF; Alexandre de Moraes será vice

O atual vice-presidente assume o cargo máximo da corte; a posse está marcada para 29 de setembro

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O Supremo Tribunal Federal (STF) confirmou, em votação simbólica, a eleição do ministro Edson Fachin para a presidência da Corte pelos próximos dois anos. O ministro Alexandre de Moraes foi escolhido para ocupar a vice-presidência. A posse está prevista para o dia 29 de setembro, após o término do mandato do atual presidente, Luís Roberto Barroso.

Fachin será o presidente e Moraes o vice
Marcelo Camargo/Agência Brasil

O perfil de Fachin

Indicado para o STF em 2015 pela então presidente Dilma Rousseff, Edson Fachin construiu uma sólida carreira acadêmica e jurídica. Ele foi procurador do Estado do Paraná e professor titular de Direito Civil da Universidade Federal do Paraná. Especialistas esperam que sua gestão seja discreta e institucional, focada na harmonia entre os Poderes e na atuação estritamente jurídica do tribunal.

A trajetória de Moraes

Alexandre de Moraes foi nomeado ministro do STF em 2017 pelo então presidente Michel Temer. Sua trajetória inclui passagens como ministro da Justiça e Segurança Pública e secretário de Segurança Pública de São Paulo. No Supremo, ele se tornou uma figura central em processos e investigações de grande relevância, como o inquérito das fake news e as apurações sobre atos antidemocráticos.

Fonte: r7

Redigido por Contilnet.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Superintendente da RBTRANS declara denúncias de assédio como “levianas” e pede que apresentem provas

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.