O Supremo Tribunal Federal (STF) confirmou, em votação simbólica, a eleição do ministro Edson Fachin para a presidência da Corte pelos próximos dois anos. O ministro Alexandre de Moraes foi escolhido para ocupar a vice-presidência. A posse está prevista para o dia 29 de setembro, após o término do mandato do atual presidente, Luís Roberto Barroso.

O perfil de Fachin

Indicado para o STF em 2015 pela então presidente Dilma Rousseff, Edson Fachin construiu uma sólida carreira acadêmica e jurídica. Ele foi procurador do Estado do Paraná e professor titular de Direito Civil da Universidade Federal do Paraná. Especialistas esperam que sua gestão seja discreta e institucional, focada na harmonia entre os Poderes e na atuação estritamente jurídica do tribunal.

A trajetória de Moraes

Alexandre de Moraes foi nomeado ministro do STF em 2017 pelo então presidente Michel Temer. Sua trajetória inclui passagens como ministro da Justiça e Segurança Pública e secretário de Segurança Pública de São Paulo. No Supremo, ele se tornou uma figura central em processos e investigações de grande relevância, como o inquérito das fake news e as apurações sobre atos antidemocráticos.

