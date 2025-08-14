embaixada-dos-eua-no-brasil-faz-alerta-sobre-“turismo-de-nascimento”

A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, que está sem um embaixador designado desde janeiro de 2025, adicionou um novo capítulo à cruzada do governo Donald Trump contra imigrantes.
Nesta quinta-feira (14/8), a embaixada voltou a usar as redes sociais com mensagens ameaçadoras a imigrantes. Dessa vez, o alvo foi o chamado “turismo de nascimento”, quando gestantes vão aos EUA para dar à luz.
3 imagensFechar modal.1 de 3
Donald Trump
Win McNamee/Getty Images2 de 3
Donald Trump, presidente dos EUA
Chip Somodevilla/Getty Images3 de 3
Donald Trump, presidente dos EUA
Win McNamee/Getty Images
“Negaremos seu visto se acreditarmos que o seu principal objetivo de viagem é dar à luz nos Estados Unidos ou obter a cidadania americana para o seu filho”, diz a mensagem da representação diplomática.
Desde o início do governo Trump, a embaixada tem postado mensagens contra imigrantes. Em 10 de agosto, por exemplo, publicou um aviso que dizia para “não arriscar sua família” ao tentar entrar ilegalmente no país.
Leia também
-
O que um deputado do PL conversou com Moraes no STF
-
Deputado processa Meta após punição por falar de sexualização infantil
-
Incomodado, Bolsonaro quer aprovar visitas antes de pedidos ao STF
-
Servidor alvo de Trump visitou Cuba pelo governo em 2014
Já em julho, a embaixada postou uma “brincadeira” na qual dizia que até o E.T., personagem da obra homônima de Steven Spielberg, sabia a “hora de voltar para casa”, uma das frases mais famosas do filme.
Além disso, a embaixada tem replicado mensagens de órgãos e autoridades americanas, como o secretário de Estado, Marco Rubio, com ataques e ameaças às instituições brasileiras, como o Supremo Tribunal Federal.
Ver essa foto no Instagram
Uma publicação compartilhada por EmbaixadaEUA (@embaixadaeua)