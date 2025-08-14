14/08/2025
Escrito por Metrópoles
embaixada-dos-eua-no-brasil-faz-alerta-sobre-“turismo-de-nascimento”

A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, que está sem um embaixador designado desde janeiro de 2025, adicionou um novo capítulo à cruzada do governo Donald Trump contra imigrantes.

Nesta quinta-feira (14/8), a embaixada voltou a usar as redes sociais com mensagens ameaçadoras a imigrantes. Dessa vez, o alvo foi o chamado “turismo de nascimento”, quando gestantes vão aos EUA para dar à luz.

“Negaremos seu visto se acreditarmos que o seu principal objetivo de viagem é dar à luz nos Estados Unidos ou obter a cidadania americana para o seu filho”, diz a mensagem da representação diplomática.

Desde o início do governo Trump, a embaixada tem postado mensagens contra imigrantes. Em 10 de agosto, por exemplo, publicou um aviso que dizia para “não arriscar sua família” ao tentar entrar ilegalmente no país.

Já em julho, a embaixada postou uma “brincadeira” na qual dizia que até o E.T., personagem da obra homônima de Steven Spielberg, sabia a “hora de voltar para casa”, uma das frases mais famosas do filme.

Além disso, a embaixada tem replicado mensagens de órgãos e autoridades americanas, como o secretário de Estado, Marco Rubio, com ataques e ameaças às instituições brasileiras, como o Supremo Tribunal Federal.

 

Uma publicação compartilhada por EmbaixadaEUA (@embaixadaeua)

