Embaixador do Vietnã diz que país busca aumentar comércio com o Brasil

O governo do Vietnã expressou o desejo de aumentar a parceria comercial com o Brasil e levar o comércio bilateral à casa dos US$ 15 bilhões até 2030. A informação foi divulgada pelo embaixador vietnamita em Brasília, Bui Van Nghi, durante evento realizado na quinta-feira (28/8).

No último ano, o fluxo de comércio entre os dois países atingiu US$ 7,7 bilhões, com saldo positivo para o Brasil, que exportou US$ 4,1 bilhões para o Vietnã.

Leia também

“Ambos os lados estão se esforçando para promover o comércio com a meta de atingir pelo menos US$ 15 bilhões em volume de negócios bilateral até 2030”, disse o embaixador Bui Van Nghi durante cerimônia na embaixada do Vietnã em Brasília, em comemoração a Data Nacional do país.

O estreitamento de laços comerciais entre Brasil e Vietnã já havia sido anunciada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), durante viagem oficial a Hanói em março deste ano. De acordo com o líder brasileiro, a expectativa é de triplicar a balança comercial entre os dois países, e atingir a casa dos US$ 20 bilhões.