Emei é inaugurada no Itaim Paulista e amplia foco na educação infantil

No coração do Itaim Paulista, zona leste de São Paulo, um novo capítulo na história da Educação Infantil foi escrito nesta quarta-feira (13/8). A Prefeitura de SP inaugurou a Emei Jô Soares, com capacidade para atender cerca de 224 crianças de 4 e 5 anos em período integral, das 8h às 16h. Mais do que um prédio, a unidade foi projetada para ser um espaço de acolhimento, aprendizado e descobertas, onde cada detalhe reforça o cuidado com a infância. Essa é a 39ª unidade entregue desde 2023 e a 11ª em 2025.

Com dois pavimentos, a Emei dispõe de brinquedoteca, cozinha, secretaria, salas amplas, almoxarifados e outros ambientes planejados para atender a comunidade escolar com conforto e segurança, atendendo as normas de acessibilidade, totalizando mais de R$15 milhões em investimentos. A unidade de 1.775,95 m² de área construída também conta com dispositivos sustentáveis, como sistema de reuso de água e placas solares para aquecimento da água.

A entrega de mais uma Emei garante que as crianças da capital tenham todos os estímulos necessários para seu pleno desenvolvimento. No Brasil, 40% das crianças que têm creche ficam meio período, enquanto em São Paulo todas são atendidas em período integral.

A entrega da escola foi comemorada pela comunidade. Leonardo Silva de Almeida, auxiliar de limpeza na unidade e pai de Alicia Isabela, de 5 anos, destacou a praticidade e as oportunidades geradas: “Antes era longe, tinha que pagar perua, e para quem paga aluguel é complicado. Hoje minha filha vem com prazer, acorda querendo ir para a escola. Esse projeto foi uma bênção: as salas são amplas e têm até banheiro com chuveiro dentro.”

Para Luana Dias Bezerra, moradora da região, a proximidade foi um diferencial. “É muito perto de casa, dá para vir andando. Meu filho Heitor tem 4 anos e está amando. No sábado e no domingo ele perguntou se viria para a escola”, contou.

Investimento na educação

Desde 2023, já foram inauguradas 39 unidades educacionais: 25 Centros de Educação Infantil (CEIs), dois Centros Municipais de Educação Infantil (CEMEIs), seis Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEIs), três Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEFs) e três Centros Educacionais Unificados (CEUs) — Rei Pelé, Papa Francisco e Padre Ticão.

Homenagem especial

O nome da nova Emei celebra a vida e a obra de Jô Soares, um dos maiores nomes da cultura brasileira. Além de apresentador, Jô foi escritor, dramaturgo, diretor teatral, ator, humorista, músico e artista plástico. Faleceu em 5 de agosto de 2022, aos 84 anos.

A viúva, Flavia Pedras Soares, falou da emoção de estar presente: “É com imensa gratidão que vejo uma escola com o nome do Jô. O que ele mais se preocupava era que a educação no Brasil fosse levada a sério, pois esse era o caminho para melhorarmos como país.”

