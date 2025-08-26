25/08/2025
Emei que economiza água e gera energia é inaugurada no Itaim Paulista

Escrito por Metrópoles
emei-que-economiza-agua-e-gera-energia-e-inaugurada-no-itaim-paulista

O bairro Jardim Nazareth, no Itaim Paulista, Zona Leste de São Paulo, ganhou mais uma escola pública municipal, a 13ª inaugurada este ano, com funcionamento em período integral e tecnologia de economia de água e energia. Batizada em homenagem ao jornalista Gilberto Dimenstein, falecido em 2020, a Escola Municipal de Educação Infantil (Emei) recebeu um investimento de R$ 12 milhões e tem capacidade para atender 224 crianças entre 4 e 5 anos.

Com 1.800 m² e um olhar focado na sustentabilidade, a escola possui módulos fotovoltaicos para geração de energia, placas solares para aquecer a água e reduzir a conta de energia, além de iluminação com lâmpadas de LED e utilização de água de reúso para economizar no abastecimento das bacias e na lavagem da escola.

A infraestrutura da Emei Gilberto Dimenstein também atende aos critérios de acessibilidade. É composta por térreo e mais dois pavimentos, com elevador, cozinha, despensa, refeitório, salas de aula e dos professores, e sanitários, além de solário, playground e brinquedoteca.

Impacto positivo

A inauguração da nova unidade já tem impacto direto na vida das famílias atendidas. Mães relatam que, além da qualidade da estrutura e da proposta pedagógica, a proximidade e o período integral da escola fazem diferença no dia a dia.

“Minha filha é autista e se adaptou muito bem aqui, tanto com a alimentação, pois ela tem seletividade alimentar, quanto no desenvolvimento no dia a dia”, aponta a auxiliar de desenvolvimento infantil Maria Isabel Lisboa, 39 anos. “O fato de a escola ser em tempo integral ajuda muito. Eu tenho o dia para trabalhar e fazer outras coisas”, completou.

“Minha filha frequentava uma escola muito longe. Aqui, além de ser mais perto — chego em cinco minutos — o fato de ser integral ajuda bastante”, conta Ingrid Ferreira da Silva, 23 anos, mãe de uma das alunas.

 

Homenagem

A nova unidade da Zona Leste tem o nome do jornalista falecido aos 63 anos, em 2020. Gilberto Dimenstein foi criador do portal Catraca Livre, comentarista da Rádio CBN e colunista da Folha de São Paulo por 28 anos.

“O Gilberto era muito atento à questão dos nomes das escolas. Todas as vezes que ele via uma escola que não apresentava resultados muito bons e tinha o nome de pessoas que ele conhecia da família, ele ia lá e cobrava”, contou a viúva do homenageado, Anne Penido, destacando que a família está extremamente emocionada com a homenagem. “Então, certamente, ele vai querer que a gente venha sempre aqui verificar se vocês estão fazendo as coisas da melhor maneira possível. Mas estou segura de que sim. Estaremos aqui, de vez em quando, visitando e contribuindo para o sucesso desta escola”, completou.

Nova Emei é inaugurada no bairro Jardim Nazareth, no Itaim Paulista

Com 1.800 m² e um olhar focado na sustentabilidade, a escola possui módulos fotovoltaicos para geração de energia, placas solares para aquecer a água e reduzir a conta de energia

Nova Emei é inaugurada no bairro Jardim Nazareth, no Itaim Paulista

Padrão das novas Emeis

As novas unidades educacionais da capital priorizam o conforto e o bem-estar dos estudantes, oferecendo áreas de recreação espaçosas e ambientes arejados. Esses projetos seguem o Padrão EDIF 2019 da Prefeitura de São Paulo, um modelo de construção que visa garantir a excelência e a eficiência, resultando em espaços de aprendizado sofisticados e práticos.

A arquitetura dos novos prédios cria um ambiente luminoso, com grandes janelas que maximizam a entrada de luz natural. Além disso, esses locais são projetados para serem sustentáveis e eficientes. O desenho universal é outro ponto forte, garantindo máxima acessibilidade e mobilidade para todos os estudantes, tornando esses ambientes ideais para o aprendizado e o desenvolvimento.

A EMEI Gilberto Dimenstein funciona das 8h às 16h. Assim, a capital chega à marca de 515 escolas no Programa São Paulo Integral (SPI). Para orientar o trabalho pedagógico é utilizado o “Currículo da Cidade – Educação Infantil”, documento que traz diretrizes quanto às atividades e experiências que as crianças podem adquirir por meio de estímulos.

