“Emoção imensa”: Eliana visita AACD após sua ida para a Globo

Eliana marcou presença em uma unidade da Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD) nesta sexta-feira (8/8), celebrando os 75 anos da instituição. Embora tenha deixado o SBT para apresentar atrações na Globo, a comunicadora segue firme em sua missão como madrinha do Teleton – maratona televisiva exibida anualmente pelo SBT em prol da AACD, projeto pelo qual nutre profundo carinho e que tem ligação direta com o saudoso Silvio Santos.

Ao lado do amigo e também padrinho do Teleton, o cantor Daniel, Eliana foi calorosamente recebida pelas crianças atendidas. Em vídeo publicado nas redes sociais, a apresentadora esbanjou simpatia e se emocionou, demonstrando todo o amor e dedicação que mantém há anos com a causa.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Eliana em visita a AACD Reprodução: Instagram @eliana Reprodução: Instagram @eliana Reprodução Eliana Michaelichen Foto: Reprodução/Instagram @eliana @fotbru

Apresentadora Eliana terá novo programa na Globo em 2026; atração está prevista pra ir ao ar aos finais de semana Crédito: Bruno Fiorentino Voltar

Próximo

Mesmo com a mudança de emissora, Eliana fez questão de expressar gratidão por seguir como madrinha da campanha solidária. “É sempre uma alegria e uma emoção imensa celebrar o aniversário da @aacdoficial. Um trabalho lindo, necessário, e feito com tanta excelência. Tenho muito orgulho e sou grata por ser madrinha!”, escreveu.

“Torço para que venham muitos anos pela frente, com cada vez mais famílias atendidas. Obrigada, profissionais da AACD, padrinho querido, @cantordaniel, e todos vocês que colaboram”, completou a apresentadora, que atualmente comanda o Saia Justa (GNT).