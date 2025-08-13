Empresa divulga lista dos 9 mortos em explosão de fábrica no Paraná

A empresa proprietária da fábrica de materiais explosivos, a Enaex Brasil, divulgou uma nota nesta terça-feira (12/8), a lista com os nomes dos nove trabalhadores que morreram na explosão. A organização ainda confirmou sete pessoas ficaram feridas. O caso aconteceu em Quatro Barras, na região metropolitana de Curitiba (PR).

A explosão aconteceu no fim da madrugada desta terça. O impacto foi localizado em uma das áreas da empresa inferior a 30 metros quadrados, mas destruiu toda a estrutura e fez o estrondo do acidente ser sentido até em cidades vizinhas.

“Lamentamos o falecimento de 9 de nossos colaboradores. Eles são: Camila de Almeida Pinheiro, Cleberson Arruda Correa, Eduardo Silveira de Paula, Francieli Goncalves de Oliveira, Jessica Aparecida Alves Pires, Marcio Nascimento de Andrade, Pablo Correa dos Santos, Roberto dos Santos Kuhnen e Simeão Pires Machado”, expressou a empresa, por meio de nota.

Ainda na nota, a Enaex Brasil, reforçou que sete pessoas tiveram ferimentos leves, receberam atendimento e foram liberadas para ir para casa. “Expressamos nossas mais sinceras condolências às suas famílias, amigos e colegas de trabalho.”

Por fim, a empresa disse que colabora com as investigações em curso e que “permanece à disposição das autoridades a fim de contribuir para o esclarecimento do ocorrido”, além de pedir privacidade para as famílias enlutadas.

O governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), informou logo cedo, por meio das redes sociais, que o Corpo de Bombeiros do Paraná estava mobilizado para atender à ocorrência. Ele disse, ainda, ter ordenado que o secretário estadual de Segurança Pública, Hudson Leoncio Teixeira, e o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Antônio Hiller, acompanhem o caso presencialmente.

Os trabalhos de buscas aos corpos das vítimas ainda não encerrou. Amostras de DNA de familiares foram colhidas para possibilitar a identificação dos corpos por meio de exames.