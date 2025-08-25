25/08/2025
Empresa doa tijolos para construção de casa do pequeno Luan em Cruzeiro do Sul

A história de Luan tem sensibilizado milhares de internautas

Os influenciadores digitais Rogéria Rocha e Derineudo lançaram uma campanha solidária que vem mobilizando Cruzeiro do Sul e toda a internet em prol do pequeno Luan e sua mãe, Maria. A família vive em condições de extrema vulnerabilidade e, com o apoio da iniciativa, ganhará uma nova casa, oferecendo mais dignidade e segurança ao menino.

Empresa doa tijolos para construção de casa do pequeno Luan em Cruzeiro do Sul. Foto: Reprodução

Nesta segunda-feira (25), Rogéria compartilhou um vídeo em suas redes sociais anunciando que a empresa JVC Empreendimentos fará a doação dos tijolos necessários para dar início à construção. “Gratidão imensa à empresa JVC Empreendimentos por acreditar nesse propósito e doar os tijolos para a construção da nova casa do Luan”, disse a influenciadora.

Segundo a influenciadora, a campanha continua aberta para quem desejar colaborar. “Cada gesto de amor e generosidade nos mostra que juntos conseguimos transformar vidas. Ainda temos um caminho pela frente, e toda ajuda faz a diferença, seja com doações, materiais ou compartilhando essa causa”, destacou.

A história de Luan tem sensibilizado milhares de internautas, que vêm se mobilizando para tornar realidade o sonho de um lar digno para a criança e sua família.

Veja o vídeo:

