19/08/2025
Universo POP
Após vídeo, influenciador Felca recebe ameaça de morte
Filho da princesa da Noruega pode pegar 10 anos de prisão por estupro
Ex-bailarina celebra milagres 11 anos após grave acidente em circo nos EUA
Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça-feira
Paola Carosella quebra silêncio sobre romance com Henrique Fogaça
Avião de Lauana Prado faz pouso forçado em Goiás e assessoria dá detalhes
16 dos melhores filmes de 2025 até agora
Virginia quebra o silêncio sobre sua vida após o fim do casamento com Zé Felipe
Faustão apresenta melhora e recebe alta da UTI
Ana Castela denuncia maus-tratos a cavalo e se revolta

Empresário confessa assassinato de gari após briga de trânsito

Crime ocorreu em belo horizonte; réu confessou que a arma usada no crime pertencia a sua esposa, servidora da polícia civil

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O empresário Renê da Silva Nogueira Júnior, de 47 anos, confessou ter matado a tiro o gari Laudemir de Souza Fernandes, de 44. O crime ocorreu em Belo Horizonte (MG), no dia 11 de agosto, após uma discussão de trânsito. Até então, Renê negava ter sido o autor do homicídio, mas mudou a versão em depoimento à polícia nesta segunda-feira (19).

Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais, o empresário alegou que efetuou o disparo por causa da briga. Ele também admitiu que a arma usada no crime, uma pistola calibre .380, pertencia a sua esposa, que é servidora da polícia, mas que ela não sabia que ele a havia pegado.

Reprodução / Redes sociais

O crime ocorreu após uma discussão porque o empresário queria que o caminhão de lixo saísse da via. Testemunhas afirmaram que havia espaço para o carro dele passar. Após a briga, Renê desceu de seu carro, ameaçou a motorista do caminhão e atirou em Laudemir, que foi atingido na costela e morreu no hospital devido a uma hemorragia interna.

A confissão ocorreu um dia após o advogado de defesa de Renê deixar o caso, alegando motivos pessoais.

Fonte: Polícia Civil de MG e Metrópoles

Redigido por Contilnet.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.