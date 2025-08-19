Empresário confessa assassinato de gari após briga de trânsito

O empresário Renê da Silva Nogueira Júnior, de 47 anos, confessou ter matado a tiro o gari Laudemir de Souza Fernandes, de 44. O crime ocorreu em Belo Horizonte (MG), no dia 11 de agosto, após uma discussão de trânsito. Até então, Renê negava ter sido o autor do homicídio, mas mudou a versão em depoimento à polícia nesta segunda-feira (19).

Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais, o empresário alegou que efetuou o disparo por causa da briga. Ele também admitiu que a arma usada no crime, uma pistola calibre .380, pertencia a sua esposa, que é servidora da polícia, mas que ela não sabia que ele a havia pegado.

O crime ocorreu após uma discussão porque o empresário queria que o caminhão de lixo saísse da via. Testemunhas afirmaram que havia espaço para o carro dele passar. Após a briga, Renê desceu de seu carro, ameaçou a motorista do caminhão e atirou em Laudemir, que foi atingido na costela e morreu no hospital devido a uma hemorragia interna.

A confissão ocorreu um dia após o advogado de defesa de Renê deixar o caso, alegando motivos pessoais.

Fonte: Polícia Civil de MG e Metrópoles

Redigido por Contilnet.