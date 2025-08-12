Empresário confessa que arma usada para matar gari é da esposa delegada

O empresário René da Silva Nogueira Júnior confessou à polícia que a arma usada para matar o gari Laudemir de Souza Fernandes pertence à sua esposa, a delegada Ana Paula Balbino Nogueira, da Polícia Civil de Minas Gerais. O crime aconteceu após uma discussão de trânsito em Belo Horizonte, na segunda-feira (11/8).

Detalhes do crime e prisão

Segundo o boletim de ocorrência, Renê, que dirigia um carro elétrico, discutiu com a motorista de um caminhão de lixo e a ameaçou, dizendo: “Vou dar um tiro na cara”. Laudemir e outros garis tentaram intervir, e foi nesse momento que a vítima levou um tiro na região do tórax. O gari chegou a ser socorrido, mas não resistiu.

René foi preso em uma academia de luxo horas depois do crime. Apesar de negar a autoria do disparo em seu depoimento, ele foi autuado por homicídio qualificado. A esposa, a delegada Ana Paula, está sendo investigada pela Corregedoria da Polícia Civil por omissão de cautela, ou seja, por suposto descuido com a arma de fogo. A Prefeitura de Belo Horizonte informou que está prestando apoio à família do gari.

Fonte: Metrópoles

Redigido por Contilnet.