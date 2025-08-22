Empresário e professor: os disfarces do maior predador sexual do RS

“Acima de qualquer suspeita” — é assim que o delegado Valeriano Garcia Neto classifica Ramiro Gonzaga Barros (foto em destaque), 36 anos. O homem é conhecido como o “maior predador sexual do Rio Grande do Sul (RS)”. À frente das investigações que têm o abusador em série como alvo, a autoridade policial detalhou o modus operandi do criminoso.

Ao longo de 16 anos, entre 2009 e janeiro de 2025, Ramiro fez mais de 700 vítimas. Empresário, bem-vestido e com vida social ativa, o predador sexual era, segundo o delegado, alguém “acima de qualquer suspeita”.

Por trás da máscara social, porém, o homem padronizava seus ataques, sistematizando a abordagem às vítimas e organizando o material obtido em arquivos.

Para além do meio virtual, Ramiro se reinventou ao longo dos anos com o objetivo de alcançar novas vítimas. Em Taquara, município localizado na Região Metropolitana de Porto Alegre (RS), ele dava aulas gratuitas em projetos sociais. “Isso criava uma circunstância muito favorável para que ele tivesse a oportunidade de cometer os crimes”, destacou o delegado.

Não bastasse o disfarce “filantrópico”, o homem mantinha uma loja de animais exóticos no centro da cidade. O local também era usado como instrumento para os abusos, já que Ramiro recebia visitas de escolas infantis, situação que, mais uma vez, viabilizava o contato do predador com crianças e adolescentes. “Não resta dúvida de que, sim, ele usava essas circunstâncias a seu favor para a prática delitiva”, declarou Neto.

Ramiro não vivia sozinho. Morava com a família, que, assim como as vítimas, era enganada pelos disfarces do homem. O delegado ressalta que os parentes jamais tiveram qualquer envolvimento com os crimes cometidos pelo abusador em série.

Desmascarado

As barbaridades cometidas por Ramiro foram descobertas em janeiro deste ano. Após 16 anos violentando crianças, adolescentes e mulheres adultas, uma menina de 9 anos resolveu denunciá-lo à mãe.

A partir do depoimento da criança, uma investigação foi iniciada e o predador acabou preso. Assim como outras vítimas, a menina foi assediada e ameaçada entre novembro de 2024 e janeiro de 2025. Em diversas ocasiões, o homem ordenou que ela tirasse fotos íntimas e as enviasse a ele por meio do Instagram.

Depois de receber as primeiras imagens, Ramiro passou a usá-las como ferramenta de chantagem. Ele ameaçava divulgá-las caso novas fotos e vídeos em posição sexual não fossem enviados pela criança.

No dia em que foi preso, a polícia apreendeu, na residência do investigado, uma grande quantidade de mídias digitais contendo centenas de imagens de pornografia infantil.

O delegado relata que o material ilícito estava sistematicamente organizado em diferentes pastas, cada uma identificada com o nome da vítima.

Ao todo, a polícia encontrou mais de 750 arquivos, o que levanta a possibilidade de que Ramiro tenha feito centenas de vítimas.

As investigações seguem. Até a publicação desta reportagem, o abusador havia sido indiciado em oito inquéritos, cada um com uma vítima diferente.