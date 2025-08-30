Empresário sertanejo detona Henrique e Juliano: “Dois mercenários”

Quem vê a grandiosidade de uma Festa do Peão, não imagina os perrengues e as polêmicas vividas nos bastidores. O empresário Edson Marrero, organizador da Festa do Peão de Santa Cruz do Rio Pardo, no interior de São Paulo, revelou algumas tretas vividas com a dupla Henrique e Juliano e não economizou nas críticas aos cantores: “São dois mercenários”, sacramentou.

O empresário sertanejo deu entrevista ao lado da filha, Mariana Marrero, ao podcast PdCast para falar sobre os problemas vividos aos se organizar uma festa desse porte. No bate-papo, ele detonou a dupla: “O Henrique e Juliano são dois mercenários”, sacramentou o empresário. “São dois caboclos sem o menor crédito dentro da palavra de homem”, ressaltou.

Na sequência, ele deu detalhes do ocorrido. Segundo Edson, empresários da dupla alteraram valores cobrados por um show no evento sem qualquer tipo de aviso. “Nós acertamos com eles pra um [show no] sábado por R$ 450 mil. Acertado, não vem o contrato”, começou o empresário.

“‘Eles fizeram uma reunião e a tabela agora é quinta é 500 [mil], sexta é 600 e sábado é 700, mais 50 [mil] da viagem’. Nós íamos trazer duas atrações, cortamos uma pra manter os caras. De 400 vamo pagar os 700, foi uma exigência deles. O que aconteceu? Eles estavam procurando uma data em uma capital, acertaram São Luís, no Maranhão. Palavras deles: ‘Não vai rolar’”, completou.

Sem a possibilidade de um show no sábado, a organização do evento fechou com a dupla, então, uma apresentação na quinta-feira. “Aí o que nós fizemos? Vamos ver se Henrique e Juliano vem na quinta-feira. Quanto eles cobraram? Setecentos mil”, disse o empresário, revoltado.

“E aí, com toda essa safadeza deles, termina o show, eles olham pra cima, agradecem à Deus, ficam rezando… São uns filhos da puta”, xingou. “Vai agradecer a puta que pariu, faz a coisa direito. Cumpra aquilo que acordou. Fica essa hipocrisia de mostrar uma coisa lá na frente e aqui atrás ser outra. Eu, por mim, não traria nunca mais”, sacramentou o empresário.

