Empresário suspeito de matar gari divide cela com filho que matou professora Soraya

Transferido na tarde desta quarta-feira (13) para o Presídio de Caeté, em Caeté, na Grande BH, o empresário Renê da Silva Nogueira Júnior, de 47 anos, preso por matar o gari Laudemir de Souza Fernandes, de 44, na última segunda-feira (11), divide cela com Matteos França Campos, de 32 anos, autor confesso do homicídio da mãe, a professora Soraya Tatiana, de 56.Fontes confirmaram à Itatiaia que somente a dupla ficará na cela, sem outros presos. Ambos vinham sendo ameaçados por outros presos.
Matteos está preso em Caeté desde o dia 30 de julho. Ele foi transferido de presídio duas vezes. Primeiro, do Ceresp Gameleira para o Presídio Inspetor José Martinho Drumond, em Ribeirão das Neves, na Grande BH, após as ameaças citadas, e dois dias depois para o Presídio de Caeté.
Ambos os crimes causaram grande repercussão midiática pela forma cruel com que se deram os casos, vinculados a motivações fúteis.