Empresários vão a Washington abrir caminhos para negociar tarifas

Uma comitiva com mais de 100 representantes do setor industrial e de associações setoriais brasileiras integra missão a Washington (Estados Unidos) liderada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) nos dias 3 e 4 de setembro.

O propósito da viagem é abrir caminhos de modo a contribuir para uma negociação que reverta a taxa de 50% imposta pelo governo Donald Trump ao Brasil aos produtos brasileiros ou amplie a lista de exceções.

De acordo com a CNI, a agenda do grupo inclui reuniões com empresários norte-americanos, encontros bilaterais com instituições parceiras e uma plenária com representantes do setor público e privado dos dois países.

A missão também faz parte da preparação da organização para a audiência pública marcada para a próxima quarta-feira (3/9) sobre a investigação aberta contra o Brasil sob a Seção 301 da Lei de Comércio dos EUA.

Como representante oficial da indústria brasileira, a Confederação fará defesa técnica do país. Em nota divulgada na sexta-feira (29/8), a CNI se posicionou contrária à aplicação da Lei da Reciprocidade anunciada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Em nota, o presidente Ricardo Alban afirmou que a indústria brasileira “continuará buscando os caminhos do diálogo e da prudência” e que “não é o momento” de acionar de fato a lei.