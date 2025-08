Encceja 2025 será aplicado neste domingo para mais de 700 mil candidatos

O Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2025 será realizado neste domingo (3) para 744 mil participantes em todo o país. O exame oferece a oportunidade de obtenção de certificado do ensino fundamental ou médio para jovens e adultos que não concluíram essas etapas na idade apropriada.

Do total de inscritos, cerca de 114 mil buscam certificação do ensino fundamental. Esses participantes farão quatro provas objetivas. Já os 630 mil candidatos que buscam o diploma do ensino médio farão, além das provas de múltipla escolha, uma redação.

As provas serão aplicadas em dois turnos, sempre seguindo o horário oficial de Brasília. Pela manhã, os portões serão abertos às 8h e fechados às 8h45. A aplicação começa às 9h e vai até as 13h. À tarde, os candidatos poderão entrar entre 14h30 e 15h15, com início das provas às 15h30 e término às 20h30. Todas as informações podem ser acessadas pelo candidato na página oficial do Encceja 2025.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pelo exame, alerta os candidatos sobre alguns cuidados:

apresentar documento oficial com foto;

levar caneta preta com corpo transparente;

levar cartão de confirmação da inscrição;

desligar celulares e outros dispositivos eletrônicos e e guardá-los no envelope porta-objetos fornecido antes do início da prova.

Criado em 2002, o Encceja é uma oportunidade para que jovens e adultos possam concluir os estudos por meio da avaliação de conhecimentos adquiridos tanto na escola quanto fora dela.