Encerram nesta quinta as inscrições do concurso da Ufac; salários de quase R$ 5 mil

As inscrições são feitas através do site do instituto ACCESS

Termina nesta quinta-feira (7) o prazo para inscrições no concurso da Universidade Federal do Acre (Ufac), que oferece 32 vagas para cargos técnico-administrativos em educação. As oportunidades contemplam candidatos com escolaridade de níveis médio, técnico e superior.

A Universidade Federal do Acre (Ufac) anunciou a abertura de um processo seletivo simplificado destinado à formação de cadastro de reserva para o cargo de professor substituto./Foto:Reprodução

Os interessados devem se inscrever exclusivamente pelo site do Instituto ACCESS, organizador do certame, até as 23h59, observado o horário local do Estado do Acre. A taxa de inscrição varia entre R$90 e R$150, conforme o cargo pretendido.

As remunerações iniciais vão de R$3.029,90 (nível D) a R$4.761,96 (nível E), acrescidas de R$1.000,00 de auxílio-alimentação e incentivo à qualificação, que pode chegar a 75% sobre o vencimento básico, conforme a titulação do servidor.

As provas estão previstas para o dia 14 de setembro, com aplicação nas cidades de Rio Branco e Cruzeiro do Sul. O edital completo está disponível no site da banca.

