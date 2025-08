Encontro do PT tem Dirceu tietado e boné “patriota” por R$ 60

Ocorreu neste domingo (3/8), o encerramento do 17º Encontro Nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ministros e nomes históricos da sigla. O evento lotou o auditório do Centro de Eventos e Convenções Brasil 21, localizado em centro de Brasília (DF).

Na entrada do local, apoiadores podiam posar ao lado de um totem de Lula, impresso em tamanho real. Militantes petistas usavam bonés com o slogan “O Brasil é dos brasileiros”, cunhado pelo ministro da Secretaria de Comunicação Social, Sidônio Palmeira. O bordão é uma resposta ao item ostentados pelos apoiadores do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estampado com a frase Make America Great Again [Fazer a América grande novamente].

A propósito, quem tinha interesse em adquirir o boné “patriota” na loja do PT, precisava desembolsar R$ 60 — mesmo valor cobrado por camisetas. Apesar do preço, a peça esgotou antes mesmo do início do evento.

8 imagens Fechar modal. 1 de 8

Boné “patriota” era vendido a R$ 60

Daniela Santos/Metrópoles 2 de 8

Ex-ministro José Dirceu tira foto com apoiadores

Daniela Santos/Metrópoles 3 de 8

Lula discursou durante evento com a militância petista

Hugo Barreto/Metrópoles

@hugobarretophoto 4 de 8

Hugo Barreto/Metrópoles

@hugobarretophoto 5 de 8

Jornal distribuído durante evento do PT

Daniela Santos/Metrópoles 6 de 8

Hugo Barreto/Metrópoles

@hugobarretophoto 7 de 8

Apoiadores tiram foto com totem de Lula

Daniela Santos/Metrópoles 8 de 8

Hugo Barreto/Metrópoles

@hugobarretophoto

Dirceu tietado

O encontro marcou a posse do novo presidente da legenda, Edinho Silva, junto aos dirigentes estaduais. Ao assumir o cargo, o ex-prefeito de Araraquara (SP) discursou sobre a necessidade de renovação do partido após Lula.

O evento também contou com a presença de nomes que já dirigiram o partido, entre eles, o ex-ministro da Casa Civil José Dirceu. O político foi tietado por apoiadores, que o cercavam para pedir fotos e vídeos. Ao subir ao palco, a plateia o recebeu com gritos de “Dirceu, guerreiro do povo brasileiro”.

Durante o discurso, o presidente Lula também fez gestos a Dirceu, que foi alvo do escândalo do Mensalão e chegou a perder os direitos políticos. “Acho extremamente importante a volta do Zé Dirceu para a direção nacional do PT”, defendeu o presidente.

Um desses momentos, no entanto, foi de tensão. Uma mulher que trabalhava no evento passou mal e precisou ser socorrida por brigadistas. Dirceu estava ao lado da cena e gritou por socorro.

Leia também

Tarifaço em pauta

A tarifa de 50% aplicada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a produtos brasileiros também foi pauta durante o encontro do PT. A postura do republicano foi abordado nos discursos de Lula, Edinho e da ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann.

Lula reafirmou não querer confusão com o presidente norte-americano e se mostrou aberto a negociar as tarifas. Ele também fez críticas ao deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) por incentivar sanções a autoridades brasileiras.

Inclusive, no evento, foi distribuído um jornal estampado com os rostos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Eduardo e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), acompanhados da frase: “Inimigos do povo”.

Outro tema na pauta do evento foi o apoio à causa palestina. O embaixador Ibrahim Alzeben esteve presente e militantes distribuíram pulseiras nas cores preto, branco, verde e vermelho, que compõem a bandeira da Autoridade Palestina. Além disso, a primeira-dama, Janja Lula da Silva, vestia um lenço palestino em um gesto à causa.