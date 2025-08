Energisa entrega geladeira, ventilador e lâmpadas em ação que acontece até o último da ExpoAcre 2025

Na oitava noite da ExpoAcre 2025, a Energisa realizou mais uma etapa de sua ação de eficiência energética, com a entrega de kits contendo geladeira, ventilador e lâmpadas de LED. A iniciativa faz parte do programa “Nossa Energia” e tem como foco beneficiar clientes de baixa renda com equipamentos mais econômicos e sustentáveis.

Uma das contempladas foi a dona Conceição, que não escondeu a alegria ao receber seu prêmio. “Eu vi na televisão, falei pro meu esposo que a gente ia dar uma passadinha no estande da Energisa e ontem já me ligaram dizendo que fui sorteada”, contou ela, sorridente. “Galera, tira esse bumbum do sofá e vem participar. Você pode ser o próximo ganhador!”

Segundo Marcos Ribeiro, coordenador de comunicação da empresa, a proposta é substituir aparelhos em condições precárias por versões mais modernas e eficientes. “Estamos cadastrando clientes de baixa renda com equipamentos antigos e de alto consumo. Essa ação já é um sucesso, temos recorde de entregas nesta edição da feira: serão 50 geladeiras substituídas, além de mais de 50 ventiladores e diversas lâmpadas de LED”, destacou.

A ação segue até este domingo (3), último dia da feira, no estande da Energisa. Para participar, é necessário ser cliente de baixa renda, estar com as contas em dia e ter o cadastro atualizado junto à empresa.