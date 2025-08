Energisa na Expoacre: de atrações interativas ao cadastro para substituição de eletrodomésticos

Repleto de atrações, o estande da Energisa conta com espaços instagramáveis, projeto Luz para Todos, Interligação de Cruzeiro do Sul, orientações sobre segurança com a rede elétrica, além de jogos interativos e desafios relacionados ao consumo consciente.

O espaço também oferece cadastro para substituição de geladeiras, lâmpadas e ventiladores para clientes de baixa renda, dentro do projeto de eficiência energética. E atendimento ao público com serviços como: impressão de segunda via da fatura, atualização de cadastro, troca de titularidade e esclarecimento de dúvidas.

Nesta 50 ° edição, a distribuidora realizará a maior entrega já registrada no evento para substituição de eletrodomésticos.

Para se cadastrar, o cliente deve fazer parte do baixa renda, apresentar documento de identificação com foto, conta de energia, número do NIS e foto do eletrodoméstico a ser substituído. Já para troca de lâmpadas led, é necessário levar as antigas incandescente e florescentes, com limite de até seis unidades por consumidor.

O projeto tem como objetivo promover o uso consciente da energia elétrica e facilitar o acesso a equipamentos mais eficientes e econômicos.

O coordenador de atendimento da Energisa Acre, Marcos Ribeiro, convida a população a visitar o estande da distribuidora e aproveitar a oportunidade para realizar o cadastro para substituição de eletrodomésticos.



“Convidamos todos a conhecer nosso estande, onde estamos oferecendo diversas interações e informações importantes sobre a rede elétrica. E você, que é cliente baixa renda, aproveite essa chance para fazer seu cadastro e, quem sabe, trocar aquela geladeira ou ventilador que não funcionam bem e estão aumentando o consumo de energia no fim do mês. Estaremos aqui até domingo, das 18h às 22h, prontos para recebê-lo,” destaca Marcos.

Além disso, nesse mês de agosto os acreanos receberão o Bônus de Itaipu. Você sabe o que é?

O Bônus de Itaipu é um desconto na conta de luz que será aplicado em agosto para milhões de brasileiros. Ele vem de um saldo positivo gerado pela Usina Hidrelétrica de Itaipu. Esse saldo é o que sobra quando a usina arrecada mais do que gasta, e esse dinheiro é devolvido aos consumidores.

Consumidores residenciais e rurais que fazem parte do Sistema Interligado Nacional (SIN) e que consumiram menos de 350 kWh em pelo menos um mês de 2024, recebem esse desconto. Quanto menor o consumo, maior o desconto proporcional.

O valor médio do bônus é de R$ 11,59, mas pode variar conforme o consumo de cada residência. Ele aparece na fatura com o nome “Bônus Itaipu”.