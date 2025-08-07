8 de agosto de 2025
Energisa se despede da Expoacre 2025 com a certeza de que cumpriu seu papel

 Informar, servir e fortalecer os laços com a população durante a exposição

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

As nove noites da 50ª edição da Expoacre foram marcadas por muita energia, informação e interação com os visitantes no estande da Energisa Acre. Repleto de atrações interativas, serviços essenciais e ações voltadas para o consumo consciente de energia elétrica.

Durante o evento, a distribuidora realizou a maior entrega já registrada pelo programa de eficiência energética substituindo 150 eletrodomésticos — sendo 50 geladeiras e 100 ventiladores — além de centenas de lâmpadas, para clientes de baixa renda.

O espaço da Energisa também ofereceu ambientes instagramáveis, orientações sobre segurança com a rede elétrica, jogos interativos e informações sobre o projeto Luz para Todos e a Interligação de Cruzeiro do Sul. Os visitantes puderam ainda acessar serviços como emissão de segunda via da fatura, atualização cadastral e troca de titularidade.

Pelo segundo ano consecutivo, a Energisa foi reconhecida como um dos estandes mais bonitos da Expoacre, reforçando seu compromisso em proporcionar uma experiência acolhedora, educativa e visualmente marcante ao público.

“Agradecemos a todos os visitantes que passaram pelo nosso estande, participaram das atividades e se cadastraram no programa de eficiência energética. Estar entre os ganhadores do concurso por voto popular é um reconhecimento de que nossa aproximação com a comunidade está dando resultados. Reforçamos nosso compromisso com os acreanos e parabenizamos a dedicação de toda a equipe Energisa,” celebrou o coordenador de atendimento da Energisa Acre, Marcos Ribeiro.

