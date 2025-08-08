Entenda a ligação entre Renato Góes e suposta internação forçada

Renato Góes, intérprete de Ivan no remake de Vale Tudo, foi citado em uma acusação feita por Paulo Ferreira, seu antigo amigo e também ator.
Em uma publicação no Instagram, na última quarta-feira (6/8), Ferreira afirmou ter sido internado à força com o apoio do artista. Ele divulgou ainda uma nota de repúdio, na qual acusa Renato de voltar a questionar sua saúde mental, atitude que, segundo ele, já havia sido usada anteriormente para afastá-lo da filha.
Leia também
-
“Cansei de sofrer”, diz amigo de Renato Góes sobre internação à força
-
Amigo denuncia ter sido internado à força com a ajuda de Renato Góes
-
Renato Góes, de Vale Tudo, fala sobre diagnóstico de doença sem cura
-
Renato Góes fica cheio de espinhos após acidente em jardim de cactos
Ferreira classificou a internação como injusta e afirmou que o episódio trouxe sérios prejuízos em várias áreas de sua vida.
5 imagensFechar modal.1 de 5
Paulo Ferreira e Renato Góes
Reprodução2 de 5
Paulo Ferreira denuncia ter sido internado à força com a ajuda de Renato Góes
Instagram/Reprodução3 de 5
Renato Góes
4 de 5
Reprodução/Globo5 de 5
Renato Góes recebe parabéns do Serasa e brinca: “Não se rio ou choro”
Reprodução/Instagram
“Lamento que, em vez de contribuir com a verdade, ele ainda prefira alimentar um estigma que só reforça o sofrimento que venho enfrentando há anos, com impactos profundos na minha vida pessoal, artística e, principalmente, no meu direito de ser pai”‘, declarou.
O ator encerrou o texto exigindo um pedido público de desculpas de Góes e destacou que o caso está incluído em uma queixa-crime.
Disse ainda confiar na Justiça e que sua intenção é apenas “reparação e o reconhecimento da verdade”. Segundo Ferreira, sua preocupação principal é preservar a imagem que a filha terá dele no futuro, evitando que o episódio seja associado a qualquer interesse financeiro.