Entenda o que é compersão: o prazer de ver o parceiro com outras pessoas

O termo, usado na não monogamia, descreve o sentimento de alegria e bem-estar ao ver a pessoa amada feliz em uma relação com terceiros

A compersão é um conceito que vem ganhando popularidade em comunidades não monogâmicas. O termo, tradução livre da palavra em inglês “compersion”, descreve a experiência de sentir alegria, satisfação ou bem-estar ao ver o parceiro feliz com outra pessoa, seja em uma relação sexual ou romântica. Esse sentimento vai na contramão do ciúme e do controle afetivo.

Como o sentimento funciona

A terapeuta Flávia Ceccato explica que a compersão não é a ausência total de ciúmes, mas sim a coexistência de sentimentos complexos. É um conceito que simboliza o fim da ideia de posse e controle sobre o parceiro, algo que não é comum em relações monogâmicas, mas que é normalizado em formatos de relacionamento como a relação aberta ou o poliamor.

O termo surgiu nas comunidades poliamorosas dos Estados Unidos nos anos 1990 e, por não existir no dicionário, é uma adaptação livre da palavra “compersion”.

No vídeo abaixo, entenda melhor como funciona um relacionamento aberto:

Redigido por Contilnet.

