Entenda por que Bruce Willis vive separado da família após diagnóstico

Após o diagnóstico de demência frontotemporal e o avanço da doença, Bruce Willis passou a viver separado da família. Segundo a esposa do ator, Emma Heming Willis, o astro passou a viver em uma casa de apoio para receber cuidados diários e monitoramento constante.

Emma confirmou também que o cérebro de Bruce Willis está falhando e que ele tem, cada vez mais, dificuldade em se comunicar. Apesar de morar longe da família, Emma confirmou que ela e as filhas do ator o visitam com frequência no local.

“Esta foi uma das decisões mais difíceis que tive que tomar. Mas eu sabia, antes de tudo, que Bruce desejaria isso para nossas filhas. Ele gostaria que elas vivessem em um lar mais adequado às necessidades delas, e não às dele”, contou Emma em um programa especial da ABC, que fala sobre a jornada da família com o diagnóstico.

Emma e Bruce tem duas filhas juntas, Mabel, de 13 anos, e Evelyn, de 11. Ele também teve três filhas com a atriz Demi Moore, com quem foi casado até 2000. Juntos eles tiveram três filhas Rumer Glenn Willis , de 37 anos, Scout LaRue Willis , de 34, e Tallulah Belle Willis , de 31.

Bruce foi diagnosticado em 2022 com afasia — um distúrbio de linguagem causado por danos cerebrais que afetam a capacidade de comunicação de uma pessoa. Um ano depois, em fevereiro de 2023, foi descoberto que o diagnóstico tinha evoluído para demência frontotemporal.

Mudanças no comportamento

Também em entrevista para a ABC, Emma relembrou que percebeu algo errado com o artista quando ele começou a agir “um pouco mais quieto” em ambientes sociais, apesar de geralmente ser “muito falante e muito envolvido”.

“Ele se sentia um pouco distante, muito frio. Não como o Bruce, que é muito caloroso e carinhoso. Passar por isso era completamente o oposto, alarmante e assustador”, desabafou.

Bruce Willis é um dos maiores atores do cinema mundial. Ele é conhecido por participar de filmes como Duro de Matar, O Quinto Elemento, Sexto Sentido e Lágrimas do Sol.