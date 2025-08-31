Entenda por que Carlinhos de Jesus está usando cadeira de rodas

O coreógrafo e dançarino Carlinhos de Jesus vem lidando com um problema de saúde há algumas semanas e vem sendo questionado por seguidores sobre a situação. Diagnosticado com bursite trocantérica bilateral complicada por tendinite nos glúteos, ele passou a utilizar cadeira de rodas e muletas no dia a dia.
Nas redes sociais, deu detalhes sobre a condição, contando que há algum tempo ele sentia dificuldades para andar e dores que limitavam os movimentos.
“Depois de exames e avaliações, recebi o diagnóstico de um quadro sério de bursite trocantérica bilateral, complicada com tendinite nos glúteos, também dos dois lados. Resultado: muita dor e mobilidade bastante comprometida”, explicou o dançarino.
Apesar de afirmar que a recuperação está sendo lenta, Carlinhos revelou que está trabalhando em várias frentes para melhorar, como fisioterapia, acupuntura, musculação e tratamento intensivo para as dores. “A cadeira de rodas e a muleta estão aqui para me poupar, não para me parar”, frisou o artista.
Ele também já comentou sobre estar lidando com tudo como uma nova fase e que a vida traz momentos díficeis e é preciso refletir sobre eles.
“Eu já levei rasteiras incríveis na vida. E rasteiras duras, que me atingiram muito. O hiato que eu tenho no coração da perda do meu filho. Mas não vai ser essa rasteira que vai me abater. E se, por um acaso, isso for o meu destino, uma ordem divina, eu encaro ela com a maior naturalidade. E vou fazer das rodas da minha cadeira as minhas pernas”, afirmou ele, em entrevista à CBN.
Em publicação mais recente nas redes sociais, o dançarino e jurado técnico na Dança dos Famosos também agradeceu aos fãs pelo apoio neste momento e os tranquilizou sobre a recuperação. “Obrigado por tudo, de coração! O amor de vocês é o meu maior combustível. Em breve, tudo volta ao normal e a gente se encontra por aí”, prometeu.
