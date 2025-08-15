entenda-por-que-o-influenciador-hytalo-santos-foi-preso

15/08/2025
O influenciador digital Hytalo Santos, 28 anos, foi preso preventivamente em São Paulo (SP) na manhã desta sexta-feira (15/8). A prisão ocorre pouco mais de uma semana após o youtuber Felipe Bressanim Pereira, mais conhecido como Felca, publicar um vídeo de quase 50 minutos denunciando o criador de conteúdo por utilizar menores de idade em conteúdos com teor sexualizado.

Hytalo Santos é investigado em duas ações no Ministério Público da Paraíba (MPPB), em João Pessoa e Bayeux, além de ser alvo de apuração no Ministério Público do Trabalho. Ele é suspeito de exploração de menores.

Apesar de ser investigado desde dezembro de 2024, o caso ganhou repercussão nacional após o vídeo publicado por Felca, em 6 de agosto.

Responsável pela investigação, a promotora Ana Maria França apura se Hytalo explora adolescentes que vivem com ele.

Busca e apreensão

Na tarde da última quarta-feira (13/8), o influenciador foi alvo de um mandado de busca e apreensão em um condomínio de luxo no bairro Portal do Sol.

Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, a casa foi encontrada com indícios de saída apressada, inclusive com uma das máquinas de lavar roupas ligada.

