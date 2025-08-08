Epitaciolândia recebe micro-ônibus para transporte de pacientes e equipes de saúde com recursos de Alan Rick

A partir desta sexta-feira (8), a população de Epitaciolândia passa a contar com um micro-ônibus moderno para o transporte de pacientes que necessitam de atendimento de média e alta complexidade em Rio Branco e para apoiar as ações do programa Saúde na Comunidade.

A entrega foi feita com a presença do senador Alan Rick – autor da emenda de R$ 611 mil que possibilitou a aquisição do veículo, – do prefeito Sérgio Lopes, do vice-prefeito Serginho, do deputado federal Roberto Duarte, da ex-deputada federal Mara Rocha e dos vereadores José Henrique e Ari Mendes.

O veículo, com 23 lugares, é elétrico, possui acessibilidade e ar-condicionado. Além de levar pacientes a consultas, exames e tratamentos especializados na capital, também transportará a equipe do Saúde na Comunidade, que já realizou 115 edições levando atendimento médico itinerante a bairros e comunidades rurais.

Alan Rick destacou que o novo veículo integra um conjunto de ações para fortalecer a saúde de Epitaciolândia.

“Somente para este município, já destinei R$ 23,4 milhões em emendas, sendo R$ 3,6 milhões para a saúde. Nosso compromisso é seguir garantindo investimentos que melhorem a infraestrutura, ampliem o alcance dos serviços e assegurem atendimento de qualidade para toda a população”, afirmou.

O vice-prefeito Serginho ressaltou a importância do novo veículo para a rotina dos pacientes e para a gestão municipal.

“Muitas pessoas saem de casa às três da manhã para chegar a tempo de consultas em Rio Branco e não são só aqui de Epitaciolândia, não. Quem mora nos municípios próximos também recorre à esse serviço que prestamos aos pacientes que precisam. Agora, eles terão mais conforto e segurança. Nossas equipes do Saúde na Comunidade também. Estou muito feliz e grato por esse apoio do nosso senador”, explicou.

O prefeito Sérgio Lopes agradeceu o apoio do senador e listou outras conquistas viabilizadas por suas emendas.

“O Alan já destinou caminhonetes para as secretarias de Saúde e Meio Ambiente, garantiu recursos para reforma de unidades, para a construção e agora a cobertura da quadra do Pôr-do-Sol. Hoje, com o micro-ônibus, damos mais um passo importante para melhorar os serviços que prestamos à população. É mais um investimento que fortalece a nossa estrutura e nos ajuda a atender melhor quem precisa”, afirmou.

O prefeito finalizou a fala entregando uma placa de reconhecimento à contribuição do senador com a melhoria dos serviços públicos em Epitaciolândia.

Veja as fotos do encontro: