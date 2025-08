Erro em Vale Tudo volta a irritar o público nas redes sociais

Vale Tudo voltou a ser alvo de reclamações na internet por conta de um deslize no roteiro: a introdução apressada e sem sentido da namorada do Sardinha (Lucas Leto). A personagem Olívia (Jéssica Luz) surgiu do nada, teve uma participação relâmpago e logo foi embora, deixando fãs do folhetim frustrados e confusos.

A aparição de Olívia teve apenas um objetivo na novela: flagrar César (Cauã Reymond) e Maria de Fátima (Bella Campos) juntos. Mas nem mesmo a melhor amiga do publicitário, Solange (Alice Wegmann), sabia que ele estava namorando alguém.

Internautas não esconderam a irritação e reclamaram nas redes sociais. “Esse enredo apareceu do nada e sumiu antes da gente conseguir entender o que estava acontecendo”, comentou um internauta no X (antigo Twitter).

Outro afirmou que a novela está usando situações rápidas só para justificar cenas, sem construir história de verdade. “É aquele tipo de coisa feita às pressas, só para encaixar um plot e depois jogar fora”, disse.

“Era melhor terem deixado ele gay, como o público já suspeitava, do que criar uma namorada que ninguém conhecia e que não fez a menor diferença”, avaliou outro.