Escândalo: áudios e prints de Tirullipa com filha de assessor são divulgados

Uma nova reviravolta no caso de Tirullipa e Dani Lopez. Após a coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles, revelar que o humorista, casado há mais de 15 anos, estava vivendo um relacionamento sigiloso com a filha de seu ex-assessor, áudios e prints da conversa entre os dois foram divulgados.

O conteúdo das mensagens

Nas mensagens, Tirullipa se declara para Dani, afirmando: “Você não tem noção de como é gostoso a gente tá junto, teu toque, seu abraço, você é muito carinhosa, você é apaixonante, incrível, perfeita em tudo”. Ele também expressa saudades e diz que “não consegue” esquecê-la.

Em outra conversa, o humorista ignora a ponderação de Dani sobre ele ter uma família, dizendo que “quer muito” ficar com ela e que alugou um apartamento em Barueri para que os dois pudessem se encontrar “sem dar merda para nenhum dos dois lados”.

Dani Lopez se pronuncia

Após a repercussão do caso, Dani Lopez se manifestou em suas redes sociais, pedindo respeito e afirmando que as pessoas “não conhecem toda a história”. Ela pediu que o público evite julgamentos e ataques, ressaltando que não pretende “alimentar polêmicas nem direcionar ódio a ninguém”.

Fonte: Colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles

