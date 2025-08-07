Escândalo do Jogo do Tigrinho: Influencers movimentaram mais de R$ 4 bilhões

A Polícia Civil do Rio de Janeiro deflagrou a Operação Desfortuna para desarticular um esquema de promoção ilegal de jogos de azar online. A investigação, conduzida pela Delegacia de Combate às Organizações Criminosas e à Lavagem de Dinheiro (DCOC-LD), apurou que 14 influenciadores digitais, que divulgavam o “jogo do tigrinho”, teriam movimentado mais de R$ 4 bilhões.
O valor se baseia em relatórios de inteligência do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf).
Os alvos da operação
Além de Bia Miranda, Gato Preto e Dj Buarque, a lista de investigados inclui:
- Paola de Ataíde Rodrigues
- Tailane Garcia dos Santos Laurindo
- Paulina de Ataíde Rodrigues
- Jenifer Ferracini Vaz (Jenny Miranda)
- Nayara Silva Mendes (Nayala Duarte)
- Lorrany Rafael Dias
- Vanessa Vatusa Ferreira da Silva (Vanessinha Freires)
- Tailon Artiaga Ferreira Silva (Mohammed MDM)
- Ana Luiza Ferreira do Desterro Guerreiro (Luiza Ferreira)
- Micael dos Santos de Morais
Detalhes do esquema
A operação, que ocorreu nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, revelou que os influenciadores publicavam conteúdos com promessas falsas de lucros fáceis para atrair seguidores.
Segundo os investigadores, o grupo fazia parte de uma estrutura organizada, com funções bem definidas. Além de divulgar os jogos, eles são suspeitos de usar empresas de fachada para ocultar a origem ilícita dos valores, o que caracteriza lavagem de dinheiro.
A polícia identificou um enriquecimento incompatível com a renda declarada pelos influenciadores, que ostentavam viagens, veículos de luxo e imóveis caros nas redes sociais. A investigação também encontrou conexões entre alguns deles e pessoas com antecedentes ligados ao crime organizado.
Até o momento, não foram divulgadas informações sobre prisões.
Fonte: Metrópoles
Redigido por Contilnet.