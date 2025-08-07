Escândalo do Jogo do Tigrinho: Influencers movimentaram mais de R$ 4 bilhões

A Polícia Civil do Rio de Janeiro deflagrou a Operação Desfortuna para desarticular um esquema de promoção ilegal de jogos de azar online. A investigação, conduzida pela Delegacia de Combate às Organizações Criminosas e à Lavagem de Dinheiro (DCOC-LD), apurou que 14 influenciadores digitais, que divulgavam o “jogo do tigrinho”, teriam movimentado mais de R$ 4 bilhões.

O valor se baseia em relatórios de inteligência do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf).

Os alvos da operação

Além de Bia Miranda, Gato Preto e Dj Buarque, a lista de investigados inclui:

Paola de Ataíde Rodrigues

Tailane Garcia dos Santos Laurindo

Paulina de Ataíde Rodrigues

Jenifer Ferracini Vaz (Jenny Miranda)

(Jenny Miranda) Nayara Silva Mendes (Nayala Duarte)

(Nayala Duarte) Lorrany Rafael Dias

Vanessa Vatusa Ferreira da Silva (Vanessinha Freires)

(Vanessinha Freires) Tailon Artiaga Ferreira Silva (Mohammed MDM)

(Mohammed MDM) Ana Luiza Ferreira do Desterro Guerreiro (Luiza Ferreira)

(Luiza Ferreira) Micael dos Santos de Morais

Detalhes do esquema

A operação, que ocorreu nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, revelou que os influenciadores publicavam conteúdos com promessas falsas de lucros fáceis para atrair seguidores.

Segundo os investigadores, o grupo fazia parte de uma estrutura organizada, com funções bem definidas. Além de divulgar os jogos, eles são suspeitos de usar empresas de fachada para ocultar a origem ilícita dos valores, o que caracteriza lavagem de dinheiro.

A polícia identificou um enriquecimento incompatível com a renda declarada pelos influenciadores, que ostentavam viagens, veículos de luxo e imóveis caros nas redes sociais. A investigação também encontrou conexões entre alguns deles e pessoas com antecedentes ligados ao crime organizado.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre prisões.

Fonte: Metrópoles

Redigido por Contilnet.