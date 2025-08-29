Escola de Saúde Pública do DF divulga edital de cursos técnicos

A Escola de Saúde Pública do Distrito Federal (ESP-DF) lançou o edital para o processo seletivo dos cursos técnicos da instituição, nesta sexta-feira (29/8). São 280 vagas disponíveis divididas em quatro modalidades de cursos: análises clínicas, enfermagem, saúde bucal e radiologia – modalidade inédita.

As vagas são do Programa de Ensino Técnico Associado às Residências em Saúde (Protec), que vincula a formação técnica dos residentes. Além disso, a oportunidade garante também a inserção dos estudantes nos cenários de ensino da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF), com direito a aulas nos períodos matutino e noturno.

As inscrições serão abertas nesta quarta-feira (3/9) e permanecerão em aberto até 10 de setembro. Para a inscrição do processo, os candidatos devem acessar o site da organização do concurso – Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades) – e efetuar o pagamento da taxa de inscrição, de R$ 49.

O processo é voltado para candidatos com a idade mínima de 18 anos e que concluíram o ensino médio ou equivalente. O edital conta com a reserva das vagas definidas da seguinte forma:

Pessoas com deficiência (PcDs): 56 vagas;

Pessoas negras (pretos e pardos): 56 vagas;

Pessoas hipossuficientes: 28 vagas;

Ampla concorrência: 140 vagas.

Leia também

Os candidatos serão submetidos a uma prova objetiva com questões que envolvem língua portuguesa e matemática – 20 questões cada. A pontuação mínima é de 50 pontos. O participante que obtiver nota zero em qualquer uma das disciplinas será eliminado automaticamente.

Os cursos serão presenciais e gratuitos com frequência obrigatória de 75% das aulas e com carga horária entre 1.200 e 1.600 horas.

Veja outras informações do processo: