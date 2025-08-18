Escola em Rio Branco lamenta morte de ex-alunos em acidentes de trânsito: “Jovens queridos”

A Escola Jornalista Armando Nogueira (CEAN), em Rio Branco, utilizou suas redes sociais neste domingo (17) para prestar uma homenagem e se despedir de dois ex-estudantes que perderam a vida neste mês de agosto em acidentes de trânsito.

As vítimas foram identificadas como Audicelio Silva, que faleceu no dia 14, e Thacyana Lopes, hoje. Ambos eram alunos da instituição e tiveram suas trajetórias interrompidas de forma trágica.

Em nota, a escola destacou o legado de amizade e carinho deixado pelos jovens. “É com imenso pesar que nos despedimos dos jovens Audicelio Silva e Thacyana Lopes, ambos vítimas de acidente de trânsito. Todos que tiveram a sorte de conhecer jovens tão queridos e brilhantes sentirão imensamente sua falta. Deixaram lembranças em nossos corações, que o Senhor os recebam em sua glória e conforte as famílias e amigos”.

Os falecimentos geraram comoção entre colegas, professores e familiares, que destacaram a admiração pelos jovens na publicação, prestando homenagens e mensagens de solidariedade.