25/08/2025
Universo POP
Lil Nas X é acusado de quatro crimes após ser visto de cueca na rua
Vídeo: repórter da Record entra em trabalho de parto ao vivo
Após trair mulher por R$ 1 mil no show de Nattan, homem pede desculpa e entrega dinheiro à ex
Irmã de ex-BBB Davi Brito, Raquel Brito, presta depoimento em investigação por publicidade enganosa
Murilo Huff oficializa noivado com Gabriela Versiani
Maria Bethânia põe fim a casamento com estilista Gilda Midani após oito anos
Vídeo mostra prisão de homem acusado de ameaçar youtuber Felca
A Fazenda 17: ex-jogador campeão do mundo e influenciador digital são confirmados
Ignorada? Saiba o que rolou com Virginia e Ana Castela no mesmo camarote
Dado Dolabella tem histórico de violência contra mulheres exposto; confira

Esfriou! Acre terá mínimas de até 14°C nesta segunda-feira com chegada de nova frente fria

De acordo com o portal O Tempo Aqui, cidades do leste e sul, como Rio Branco e Brasileia, devem registrar mínimas entre 14°C e 16°C, acompanhadas de ventos fortes e baixa umidade

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O Acre inicia a semana sob influência de uma massa de ar frio de origem polar, que derruba as temperaturas em todas as regiões do estado nesta segunda-feira (25). De acordo com o portal O Tempo Aqui, cidades do leste e sul, como Rio Branco e Brasileia, devem registrar mínimas entre 14°C e 16°C, acompanhadas de ventos fortes e baixa umidade.

Acre enfrenta nova onda de frio com temperaturas mínimas abaixo de 15ºC, diz Friale. Foto: Reprodução

No Vale do Acre, os termômetros variam entre 14°C e 17°C nas primeiras horas do dia. As máximas não devem passar de 26°C ao longo da tarde. Já no centro e oeste, que incluem Tarauacá e Cruzeiro do Sul, as mínimas ficam entre 17°C e 20°C, com possibilidade de chuvas isoladas e até pancadas mais intensas em alguns pontos.

A incursão de ar polar também atinge Rondônia, Amazonas (sudeste, sul e sudoeste), Mato Grosso, partes de Goiás, além de regiões da Bolívia e do Peru. No Acre, o fenômeno deve garantir noites frias, tempo firme na maioria das cidades e, em algumas áreas, chuvas passageiras.

Previsão por municípios nesta segunda (25)

  • Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre: mínimas entre 14°C e 16°C; máximas entre 24°C e 26°C.
  • Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba e Assis Brasil: mínimas entre 14°C e 16°C; máximas entre 23°C e 25°C.
  • Plácido de Castro e Acrelândia: mínimas entre 15°C e 17°C; máximas entre 24°C e 26°C.
  • Sena Madureira, Manuel Urbano e Santa Rosa do Purus: mínimas entre 16°C e 18°C; máximas entre 24°C e 26°C.
  • Tarauacá e Feijó: mínimas entre 17°C e 19°C; máximas entre 25°C e 27°C.
  • Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves: mínimas entre 18°C e 20°C; máximas entre 25°C e 27°C.
  • Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão: mínimas entre 18°C e 20°C; máximas entre 25°C e 27°C.

A previsão indica que o ar frio deve persistir ao longo da semana, mantendo as madrugadas geladas e tardes mais amenas no estado.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.