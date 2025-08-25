Esfriou! Acre terá mínimas de até 14°C nesta segunda-feira com chegada de nova frente fria

O Acre inicia a semana sob influência de uma massa de ar frio de origem polar, que derruba as temperaturas em todas as regiões do estado nesta segunda-feira (25). De acordo com o portal O Tempo Aqui, cidades do leste e sul, como Rio Branco e Brasileia, devem registrar mínimas entre 14°C e 16°C, acompanhadas de ventos fortes e baixa umidade.

No Vale do Acre, os termômetros variam entre 14°C e 17°C nas primeiras horas do dia. As máximas não devem passar de 26°C ao longo da tarde. Já no centro e oeste, que incluem Tarauacá e Cruzeiro do Sul, as mínimas ficam entre 17°C e 20°C, com possibilidade de chuvas isoladas e até pancadas mais intensas em alguns pontos.

A incursão de ar polar também atinge Rondônia, Amazonas (sudeste, sul e sudoeste), Mato Grosso, partes de Goiás, além de regiões da Bolívia e do Peru. No Acre, o fenômeno deve garantir noites frias, tempo firme na maioria das cidades e, em algumas áreas, chuvas passageiras.

Previsão por municípios nesta segunda (25)

Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre: mínimas entre 14°C e 16°C; máximas entre 24°C e 26°C.

Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba e Assis Brasil: mínimas entre 14°C e 16°C; máximas entre 23°C e 25°C.

Plácido de Castro e Acrelândia: mínimas entre 15°C e 17°C; máximas entre 24°C e 26°C.

Sena Madureira, Manuel Urbano e Santa Rosa do Purus: mínimas entre 16°C e 18°C; máximas entre 24°C e 26°C.

Tarauacá e Feijó: mínimas entre 17°C e 19°C; máximas entre 25°C e 27°C.

Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves: mínimas entre 18°C e 20°C; máximas entre 25°C e 27°C.

Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão: mínimas entre 18°C e 20°C; máximas entre 25°C e 27°C.

A previsão indica que o ar frio deve persistir ao longo da semana, mantendo as madrugadas geladas e tardes mais amenas no estado.