Especial Anos 2000 e Summer Eletro Hits agitam o Studio Beer neste sábado em Rio Branco

No próximo sábado, 9 de agosto, o Studio Beer, localizado no bairro Ipase, vai se transformar em uma verdadeira máquina do tempo para os fãs da música dos anos 2000. O evento Flashback traz um especial com os maiores hits da década, misturados a sucessos do Summer Eletro Hits, prometendo muita nostalgia e animação.

Os ritmos que vão embalar a festa incluem pop, funk, rock e reggaeton, garantindo uma variedade musical para todos os gostos. Além disso, os 50 primeiros ingressos antecipados dão direito a um brinde exclusivo para entrar no clima da festa desde o início.

Os ingressos podem ser adquiridos por R$ 20,00 (unidade) ou em promoção de 2 por R$ 30,00, válido somente até sexta-feira, 8 de agosto. No dia do evento, os valores são R$ 20,00 para estudantes e R$ 40,00 para ingresso inteiro, sujeitos a alterações.

O Studio Beer está localizado na Rua Alexandre Farhat, 132, no bairro Ipase.

