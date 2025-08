Especialistas explicam o “luto coletivo” causado por separações e mortes de famosos

O anúncio do fim dos casamentos de Zé Felipe e Virginia Fonseca, e de Carlinhos Maia e Lucas Guimarães, provocou uma verdadeira onda de comoção nas redes sociais. Internautas reagiram com declarações apaixonadas, teorias sobre os motivos do rompimento, julgamentos públicos e até negação. Mais do que simples rupturas conjugais, os dois casos evidenciaram um fenômeno cada vez mais comum na era digital: o luto afetivo coletivo por casais midiáticos.

Para entender o impacto psicológico desse tipo de reação pública, o portal LeoDias conversou com dois especialistas: a psicanalista Dra. Vania Euzébio, referência em vínculos afetivos contemporâneos, e o psiquiatra Dr. Luiz Henrique Junqueira Dieckmann, mestre em Psicobiologia pela Unifesp.

Dra. Vania explica que a separação desses casais toca em algo muito mais profundo do que a mera curiosidade sobre a vida dos famosos: “A separação de um casal como Zé Felipe e Virgínia, Carlinhos e Lucas, ativa no público um tipo de luto simbólico. Não é só sobre o fim de um relacionamento, mas sobre a quebra de uma fantasia coletiva. As pessoas investem emocionalmente nesses casais e criam projeções idealizadas sobre o amor, a família e o sucesso”, afirma.

Segundo ela, o fim dessa “fantasia” gera uma sensação real de perda para muitos fãs. “Quando há uma ruptura, essa fantasia desaba. O público se vê pessoalmente atingido, como se fizesse parte daquela história. Por isso, as reações são tão me intensas: da comoção ao julgamento moral, passando pela negação do fim e pela superexposição das dores.”

A psicanalista também chama atenção para o fato de que esses casais se transformam, na prática, em um tipo de símbolo emocional compartilhado: “patrimônio emocional coletivo”. Segundo ela, esse fenômeno afeta a autoestima do público, a forma como se constroem os afetos e até os padrões de consumo ligados à ideia de relacionamento ideal.

O psiquiatra Dr. Luiz Henrique Dieckmann reforça a ideia de que essa comoção tem base em vínculos simbólicos criados ao longo do tempo entre o público e os casais famosos. “O luto coletivo que surge quando um casal famoso se separa está ligado à construção de vínculos simbólicos com figuras midiáticas. Acompanhar a rotina de um relacionamento público cria a sensação de intimidade e familiaridade. Quando essa relação chega ao fim, o público vivencia uma perda emocional comparável à de um membro da própria rede de afetos.”

De acordo com Dieckmann, o papel das redes sociais é central para a construção desse vínculo emocional com pessoas famosas: “As redes sociais intensificam os vínculos parasociais, em que o seguidor desenvolve sentimentos de proximidade e intimidade com personalidades públicas, mesmo sem qualquer reciprocidade. A frequência de postagens e a exposição do relacionamento transformam a vida afetiva dos famosos em um tipo de entretenimento contínuo, o que reforça o envolvimento emocional do público.”

As reações desproporcionais, muitas vezes vistas como exagero por quem está de fora, têm explicação psíquica. “A reação intensa diante do término de casais públicos está diretamente relacionada ao mecanismo de identificação projetiva. Muitas pessoas enxergam nesses relacionamentos aspectos dos próprios desejos e frustrações. Quando a relação termina, o público percorre coletivamente as fases do luto, como negação, raiva, barganha, tristeza e aceitação, impulsionado pela rapidez e pela dinâmica emocional das redes.”

Além da comoção, há um impacto prático na vida emocional do público que acompanha esses casais de forma idealizada. “A idealização de relacionamentos expostos nas redes pode impactar negativamente a autoestima de quem acompanha. A repetição de imagens que retratam momentos perfeitos, como viagens, declarações e gestos românticos, gera uma comparação direta com a vida real, provocando frustração, sensação de insuficiência e desvalorização pessoal.”

Esse consumo emocional constante de narrativas alheias, de acordo com o psiquiatra, também revela carências profundas. “O espelhamento emocional nesses casais revela carências afetivas profundas. A relação do outro passa a servir como uma tela onde o público projeta seus próprios anseios por amor estável, reconhecimento e segurança emocional. Esse processo evidencia a busca por validação afetiva através do consumo de narrativas alheias.”

Por fim, Dieckmann destaca como a era digital mudou a forma de construir e viver vínculos amorosos públicos: “Os relacionamentos contemporâneos, quando vividos por figuras públicas, também passam a operar como conteúdo. A vida afetiva se transforma em narrativa pública, onde o engajamento da audiência contribui para moldar a história. Esse novo modelo de exposição faz com que o vínculo exista simultaneamente na intimidade e no espaço digital, gerando um impacto emocional coletivo em tempo real.”

O fenômeno não é novo, mas vem ganhando força com a hiperexposição nas redes sociais, onde o amor virou conteúdo e a separação, espetáculo.