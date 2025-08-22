Esposa de cantor sertanejo é investigada por lavar R$ 3 milhões do PCC

A Polícia Federal investiga Jaqueline Maria Afonso Amaral, esposa do cantor Diego, da dupla sertaneja Henrique & Diego, por suspeita de lavagem de dinheiro ligada ao Primeiro Comando da Capital (PCC).

Segundo informações da Operação Fruto Envenenado, Jaqueline teria movimentado aproximadamente R$ 3 milhões, quantia que já foi bloqueada pela Justiça. Além disso, foram cumpridos mandados de busca em três propriedades em Campo Grande (MS), resultando na apreensão de um automóvel de luxo e de um carro registrado em nome da mãe da investigada.

Antes de se casar com o sertanejo, Jaqueline foi companheira por cerca de 20 anos de Júlio César Guedes de Morais, conhecido como Julinho Carambola, apontado como um dos principais líderes da facção criminosa e braço direito de Marcola, chefe máximo do PCC.

Em nota, a defesa de Jaqueline afirmou que ela recebeu “com surpresa” a operação de busca e apreensão e negou qualquer envolvimento em atividades ilícitas. Os advogados disseram ainda que, assim que tiverem acesso ao processo, prestarão os devidos esclarecimentos, reforçando que a relação dela com Julinho terminou há anos e que atualmente ela mantém um novo núcleo familiar.

📌 Fonte: Polícia Federal

✍️ Redação ContilNet Notícias