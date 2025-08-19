Esposa de Júnior Lima desabafa sobre doença da filha: “Fase complexa”

Quase um mês após Júnior Lima revelar que a filha, Lara, de 4 anos, foi diagnosticada síndrome nefrótica, distúrbio renal grave, a esposa do cantor, Monica Benini, falou sobre o problema de saúde e como está se sentindo.

O assunto surgiu, na segunda-feira (18/8), quando a modelo abriu uma caixinha de perguntas no Instagram: “Você está bem?”, questionou uma pessoa.

Em seguida, ela respondeu: “Beeem, bem, bem eu não estou, não. Muita coisa para lidar, tem sido uma fase mais complexa, diria. Mas estou buscando minhas ferramentas pra aliviar um pouco o que está mais difícil”, escreveu.

Distração

Em outra publicação, uma seguidora quis saber se ela tem conseguido “distrair a mente” para “fugir” um pouco dos problemas. E a designer de joias revelou: “Tenho me esforçado. Estou com um milhão de afazeres, mas busco cavar espaço. Estou lendo Nós, da Tamara Klynk, e assistindo à série do Raul Seixas”, disse.

E detalhou: “Eu sempre invento novas manualidades. Hoje em dia tenho pintado com as crianças (sim, me rendi ao Bobbie Goods),, estamos fazendo uma casinha muito fofa, faço bijus, bordo, vou costurar uma coisinha que vou mostrar pra vocês, faço aquarela e fotografo”, comentou.

O que é?

A síndrome nefrótica é um distúrbio renal que causa excreção excessiva de proteínas pela urina, ocasionando sintomas como urina com espuma ou inchaços nos tornozelos e pés, por exemplo.

As causas podem ser congênitas (rara) e/ou adquiridas por um problema de saúde secundário, por doenças infecciosas, como hepatite, aids, ou doenças sistêmicas, como o lúpus. Além disso, existem casos em que a doença é transmitida geneticamente.

A síndrome nefrótica tem cura quando é provocada por problemas que podem ser tratados, porém, existem outros casos que não têm cura, mas em que os sintomas podem ser aliviados e controlados com o uso de remédios e uma dieta adaptada.

O diagnóstico

Júnior Lima e a esposa, Monica Benini, usaram as redes sociais, no fim do mês passado, para revelar que a filha, Lara, de apenas 3 anos, foi diagnosticada com uma doença chamada síndrome nefrótica, que afeta os rins. Em um vídeo, o casal chamou a atenção de outros pais para a doença, que pode ser muito séria se não tratada a tempo.

O músico e a influenciadora publicaram nas redes sociais que, apesar do susto, a menina tem reagido bem ao tratamento. “A gente percebeu que a Lara estava com uma alergia, o olho dela inchava, chegou a tomar medicação para alergia e a gente começou essa investigação para ver o que estava causando isso”, disse Monica.

Em seguida, o filho do sertanejo Xororó afirmou que a doença é “muito séria”: “Com o tempo, a gente conseguiu o diagnóstico de que a Lara estava, na verdade, com uma doença chamada síndrome nefrótica, é uma síndrome que afeta os rins, é muito sério se não tratada”, explicou.

Remissão

Ainda na publicação, eles deram mais detalhes do caso: “O tratamento é muito intenso, com remédio bem forte, nem toda criança responde a esse tratamento, então a gente passou por um período muito tenso em que a gente não sabia como seria, graças a Deus a Lara respondeu bem ao tratamento e ela tá superbem, tá em remissão”, completou o artista.

Na sequência, Monica disse que a doença é mais comum do que se imagina e pediu que os pais fiquem atentos aos alertas. “Queremos aproveitar para alertar todas as famílias sobre as síndromes raras e a importância do diagnóstico precoce. Se você notar algo fora do comum com a saúde do seu filho, não hesite em buscar orientação médica. A identificação rápida faz toda a diferença!”, acrescentou.

O casal encerrou pedindo orações para a filha. “Pedimos que enviem boas vibrações e orações pra Larinha. Por aqui, estamos tomando todos os cuidados necessários e a força de vocês vai ser superimportante pra gente (…) vamos viver cada momento com muita segurança e amor!”, escreveram Júnior Lima e Monica.