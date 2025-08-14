13 de agosto de 2025
Esposa fala pela 1ª vez após novos transplantes de Faustão: “Deus”

Luciana Cardoso, esposa de Faustão, tranquilizou fãs e amigos do apresentador ao compartilhar um breve pronunciamento nas redes sociais.

Em seu perfil no Instagram nessa quarta-feira (13/8), a produtora agradeceu a Deus e falou sobre o estado de saúde de Fausto Silva:

Agradeceu apoio

“Tudo indo bem!!! Obrigada Deus!! Obrigada pelas mensagens de carinho!!!”, disse a esposa do comunicador.

Recentemente, João Silva, filho de Faustão, também usou suas redes sociais para negar rumores de que o apresentador estaria em situação crítica. O jovem compartilhou um texto do colunista Flávio Ricco, que destacava que o veterano da TV se recuperava bem.

Entenda

Faustão está internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, desde 21 de maio, para tratar um quadro de infecção bacteriana aguda com sepse.

Nos dias 7 e 8 de agosto, o apresentador, de 75 anos, passou por um transplante de fígado seguido de um retransplante renal.

Desde então, vem sendo acompanhado por uma equipe multidisciplinar, recebendo cuidados de controle infeccioso, reabilitação clínica e nutricional, com o objetivo de estabilizar seu estado de saúde.

Boletim médico

Segundo o último boletim médico do Hospital Albert Einstein, o retransplante renal já estava planejado há cerca de um ano e foi realizado em 7 de agosto, um dia após o transplante hepático.

Até o momento, não há previsão de alta.

