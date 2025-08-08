Esquema de segurança mobiliza mais de 130 policiais militares para visita de Lula ao Acre

A chegada do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a Rio Branco, nesta sexta-feira (8), mobiliza um forte aparato de segurança na capital acreana. Mais de 130 policiais militares foram destacados para a operação, além de equipes da Polícia Rodoviária Federal posicionadas em diversos pontos estratégicos para garantir a segurança e o controle do trânsito durante a agenda presidencial.

O esquema foi montado para acompanhar Lula em dois compromissos oficiais, a visita à Colônia Souza Araújo, referência no tratamento de hanseníase, e à indústria da Cooperacre.

A movimentação começou ainda nas primeiras horas do dia, com reforço na vigilância de vias próximas aos locais dos eventos. A PRF também intensificou o monitoramento nas entradas e saídas da cidade.

Durante a passagem, Lula deve anunciar um pacote de investimentos de R$ 1,1 bilhão para o Acre, destinado a áreas como infraestrutura, transporte, energia, educação e regularização fundiária.